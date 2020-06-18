Karadeniz Fırtınası'nın hisseleri bugün yüzde 9.97 yükselerek 8.05 liraya çıktı. Trabzonspor hisseleri bu haftanın 4 günüde yüzde 40'a yakın yükseldi. Hisselerdeki bu çıkışla birlikte Trabzonspor'un piyasa değeri 1.9 milyar liraya ulaştı. Böylece Trabzonspor, Galatasaray'ı geçerek piyasa değeri en yüksek kulüp oldu. Galatasaray'ın piyasa değeri 1 milyar 792 milyon TL, Fenerbahçe'nin 1.2 milyar TL, Beşiktaş'ın değeri 595 milyon TL seviyesinde bulunuyor.





YÜKSELİŞTE FENER'E 10 KAT FARK ATTI

Son 1 yılda özkaynaklara yönelerek mali yapısını düzelten, gelirlerini rakiplerinin iki katı artıran Trabzon'un hisseleri de adeta uçtu. Son 1 yılda Trabzon'un hisseleri yüzde 794 yükseldi. Bu dönemde Galatasaray yüzde 144, Beşiktaş yüzde 77, Fenerbahçe ise yüzde 70 değer kazandı.

KULÜPLERİN PİYASA DEĞERİ

Kulüp Bin TL

Trabzonspor 1.902.944

Galatasaray 1.792.800

Fenerbahçe 1.215.474

Beşiktaş 595.200



OKTAY ÖZDABAKOĞLU/SABAH