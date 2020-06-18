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    • 18.06.2020 14:38
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    nın şampiyonu ! 3 İstanbul takımını da geride bıraktı

    da yükselişini sürdüren 'un piyasa değeri 1.9 milyar liraya ulaştı. 'de 87 günlük aranın ardından ilk maçında Göztepe'yi deplasmanda yenen, 'ın 'ye kaybetmesiyle şampiyonluğun en güçlü adayı haline gelen, 'nda da Fenerbahçe'yi 23 yıl sonra Kadıköy'de yenerek adını finale yazdıran Trabzonspor borsada tarihi bir başarıya ulaştı. Sabah Gazetesi'nden Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre 15 Nisan 2005'te hisse senetleri borsada işlem görmeye başlayan Trabzonspor'un piyasa değeri ilk defa üç İstanbul takımının üstüne çıktı.

    Borsanın şampiyonu belli oldu!

    Karadeniz Fırtınası'nın hisseleri bugün yüzde 9.97 yükselerek 8.05 liraya çıktı. hisseleri bu haftanın 4 günüde yüzde 40'a yakın yükseldi. Hisselerdeki bu çıkışla birlikte Trabzonspor'un piyasa değeri 1.9 milyar liraya ulaştı. Böylece Trabzonspor, 'ı geçerek piyasa değeri en yüksek kulüp oldu. Galatasaray'ın piyasa değeri 1 milyar 792 milyon TL, Fenerbahçe'nin 1.2 milyar TL, Beşiktaş'ın değeri 595 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

    YÜKSELİŞTE FENER'E 10 KAT FARK ATTI
    Son 1 yılda özkaynaklara yönelerek mali yapısını düzelten, gelirlerini rakiplerinin iki katı artıran Trabzon'un hisseleri de adeta uçtu. Son 1 yılda Trabzon'un hisseleri yüzde 794 yükseldi. Bu dönemde Galatasaray yüzde 144, Beşiktaş yüzde 77, Fenerbahçe ise yüzde 70 değer kazandı.

    KULÜPLERİN PİYASA DEĞERİ

    Kulüp Bin TL

    Trabzonspor 1.902.944

    Galatasaray 1.792.800

    Fenerbahçe 1.215.474

    Beşiktaş 595.200

    OKTAY ÖZDABAKOĞLU/SABAH

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