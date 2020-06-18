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    • Spor
    • 18.06.2020 Gazete
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    Bak işte yaklaşıyor Fırtına! 36 yıl sonra çifte kupaya koşuyor

    Ligde zirvede olan kupada finale çıkan “efsane” günlerine geri dönüyor. Ezeli rakiplerine 1.5 yıldır yenilmeyen Fırtına adım adım hedefine yürüyor...




    Türkiye, Trabzonspor'u konuşuyor… Süper Lig'de son 7 haftaya zirvede giren, Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek finale çıkan Bordo-Mavililer 36 yıllık hasreti bitirme yolunda ilerliyor. Fırtına son olarak 1984 yılında sezonu çifte kupa ile tamamlamıştı.



    AZ BÜTÇE, BÜYÜK BAŞARI
    Rakiplerinin neredeyse yarı bütçesiyle müthiş bir başarıya imza atan Trabzonspor adeta önüne geleni deviriyor. Bordo-Mavili takım, İstanbul'un 3 büyüklerine 1.5 yıldır kaybetmiyor.



    EN SON G.SARAY'A YENİLDİ
    Son olarak Şubat 2019'da hakem Ümit Öztürk'ün damga vurduğu maçta G.Saray'a 3-1 yenilen Fırtına ardından mağlubiyeti unuttu. Trabzon oynadığı futbolla da herkesin alkışını topluyor.



    TARİHE GEÇMEK İSTİYORLAR
    Ligde şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Bordo-Mavililer, kupa finalinde de Antalya veya Alanya ile oynayacak. Fırtına iki kupayı birden alarak tarih yazmak istiyor.

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