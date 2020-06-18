





Trabzonspor'un F.Bahçe'yi 3-1 yenip kupada finale yükseldiği maç sonrası Bordo-Mavili taraftarlar sokaklara akın etti. Takımlarının hem 23 yıl sonra Kadıköy'de galip gelmesini hem de finale çıkmalarını doyasıya kutlayan Trabzonsporlu taraftarlar, sevinçlerini sabaha kadar yaşadı.