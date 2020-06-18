Trabzonspor'un F.Bahçe'yi 3-1 yenip kupada finale yükseldiği maç sonrası Bordo-Mavili taraftarlar sokaklara akın etti. Takımlarının hem 23 yıl sonra Kadıköy'de galip gelmesini hem de finale çıkmalarını doyasıya kutlayan Trabzonsporlu taraftarlar, sevinçlerini sabaha kadar yaşadı.
SABAHA KADAR UYUMADILAR
Fenerbahçe galibiyetini çılgınca kutlayan Trabzonsporlu taraftarlar kalabalık bir grupla İstanbul'dan dün sabaha karşı 03.00'te Trabzon'a gelen takımlarını da havalimanında coşkuyla karşıladı.
HAVALİMANINDA KOLBASTI ŞOV
Trabzonsporlu futbolcular da Fenerbahçe maçı sonrası havalimanında pistte kolbastı oynayarak sevinçlerini yaşadı. Hem futbolcular hem taraftarlar, iki kulvarda şampiyonluğa odaklandı.
ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLENDİ
Kutlamalarda lig ve kupa şampiyonluğu için iyice havaya giren taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi. Caddeler ve sokaklar "Şampiyon Trabzonspor" sesleriyle inledi.
MEŞALELERLE GECEYİ AYDINLATTILAR
Fenerbahçe galibiyeti sonrası Trabzonsporlu taraftarlar yaktıkları meşalelerle, geceyi aydınlattılar. Tam bir görsel şölen yaşattılar.
MÜZEDE KUPALARA YER AÇIN
Trabzonspor'un kupada finale yükselmesi sonrası yerel basın da coşkulu manşetler attı. Karadeniz'de Son Nokta gazetesi Fenerbahçe maçı sonrası, "Müzede yer açın kupalarla geliyoruz", Karadeniz Gazetesi ise, "Yalı çocukları değil yayla çocukları kazandı" başlığıyla okuyucularıyla buluştu. Gazeteler, 23 yıl sonra Kadıköy'de galip gelen Bordo-Mavili takımı göklere çıkardı.