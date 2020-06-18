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    • Spor
    • 18.06.2020 Gazete
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    Trabzon’da fetih şöleni! zaferi sonrası Trabzon sabaha kadar uyumadı...

    ’un ’nda finale çıkmasıyla taraftarlar sokaklara dökülüp, sabahlara kadar sevinçlerini çılgınca yaşadı. Futbolcular da finali havalimanında kolbastı oynayarak kutladı.




    Trabzonspor'un F.Bahçe'yi 3-1 yenip kupada finale yükseldiği maç sonrası Bordo-Mavili taraftarlar sokaklara akın etti. Takımlarının hem 23 yıl sonra Kadıköy'de galip gelmesini hem de finale çıkmalarını doyasıya kutlayan Trabzonsporlu taraftarlar, sevinçlerini sabaha kadar yaşadı.



    SABAHA KADAR UYUMADILAR
    Fenerbahçe galibiyetini çılgınca kutlayan Trabzonsporlu taraftarlar kalabalık bir grupla İstanbul'dan dün sabaha karşı 03.00'te Trabzon'a gelen takımlarını da havalimanında coşkuyla karşıladı.



    HAVALİMANINDA KOLBASTI ŞOV
    Trabzonsporlu futbolcular da Fenerbahçe maçı sonrası havalimanında pistte kolbastı oynayarak sevinçlerini yaşadı. Hem futbolcular hem taraftarlar, iki kulvarda şampiyonluğa odaklandı.



    ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLENDİ
    Kutlamalarda lig ve kupa şampiyonluğu için iyice havaya giren taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi. Caddeler ve sokaklar "Şampiyon Trabzonspor" sesleriyle inledi.



    MEŞALELERLE GECEYİ AYDINLATTILAR
    Fenerbahçe galibiyeti sonrası Trabzonsporlu taraftarlar yaktıkları meşalelerle, geceyi aydınlattılar. Tam bir görsel şölen yaşattılar.



    MÜZEDE KUPALARA YER AÇIN
    Trabzonspor'un kupada finale yükselmesi sonrası yerel basın da coşkulu manşetler attı. Karadeniz'de Son Nokta gazetesi Fenerbahçe maçı sonrası, "Müzede yer açın kupalarla geliyoruz", Karadeniz Gazetesi ise, "Yalı çocukları değil yayla çocukları kazandı" başlığıyla okuyucularıyla buluştu. Gazeteler, 23 yıl sonra Kadıköy'de galip gelen Bordo-Mavili takımı göklere çıkardı.
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