Trabzonspor'da ligin ikinci yarısında Ünal Karaman'ın yerine göreve başlayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Bordo- Mavili takımın başında 16 maçta 12 galibiyet elde etti. Trabzonspor'daki tek yenilgisini kupada Denizlispor'a karşı alan Çimşir yönetimindeki Fırtına, ligde ise genç hoca 10 maçta ile yenilgi yüzü görmedi. Hüseyin Çimşir ile ligde zirvede yer alan kupada da finale çıkan Trabzonspor, her iki kupada da iddiasını gösterdi. Çimşir, Trabzonspor'la %75'lik bir galibiyet ortalaması elde ederek ilk teknik adamlık deneyiminde başarılı bir istatistiğe ulaştı.
HİSSELER DE TAVAN YAPTI
Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyeti sonrası hisseleri de güne yükselişle başladı. Trabzonspor'un hisseleri düne yüzde 9,3'lük artışla başladı.
HİSSELER DE TAVAN YAPTI
Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyeti sonrası hisseleri de güne yükselişle başladı. Trabzonspor'un hisseleri düne yüzde 9,3'lük artışla başladı.