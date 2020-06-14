Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 0.55 ihtiyaç, 0.49 taşıt ve 0.64 konut kredisi nasıl alınır? Konut fiyatları ne kadar?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut ve taşıt kredileri için yeni faiz oranlarını açıkladı. Uygun koşullu 4 yeni kredi paketini devreye alacaklar. Taşıt kredileri için 5 Haziran, konut kredileri içinse 2 Haziran'dan itibaren banka şubelerinden başvuru yapılmaya başlandı. Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar? Kamu bankaları 4 yeni kredi paketini devreye alıyor. Buna göre kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunacak. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlayacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
750 BİN LİRALIK ÜST LİMİT
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yapılan ortak açıklamaya göre konutta kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılacak. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.
TAŞITTA FAİZ YÜZDE 0.49
Ayrıca yerli üretim araçlarda yüzde 0.49-0.69 faizle taşıt kredisi sunulacak. 2. el binek veya ticari araçlar için verilecek kredilerde ise faiz oranı yüzde 0.82 olacak.
Azami 6 ay ödemesiz ve toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin lira olacak.
SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ PAKETİ
Bankalar bunun yanında bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;
FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 25'E ULAŞTI!
Online ilan sitelerinde takip ettikleri ilanların kredi faiz indirimi ile fiyat artışından şikayet eden vatandaşlar, bankaya vermeyecekleri faizi ev sahiplerine yüksek konut fiyatı sebebiyle ödemekten şikayet ediyor! İlanların bir kısmının kaldırılarak yeniden yayınlandığını aktaran vatandaşlar, bir kısmının ise sadece yarım gün içinde yüzde 10 fiyat artırdıklarından bahsetti. Bazı illerde fiyat artışı yüzde 25'e ulaştı!
BAKANLIK SEKTÖR ANLAŞMALI KREDİLERDE ÖNLEM ALDI!
Konut fiyatları dışında ikinci el otomobil ve diğer kredi anlaşmalı sektörlerde artan fiyatlara ise Hazine ve Maliye Bakanlığından önlem geldi! Üç kamu bankası kredi paketi kapsamında anlaşmalı olabilmek için 27 Mayıs 2020 tarihini belirleyen Bakanlık, bu tarihten sonra fiyat artışı yapan sektörler temsilcileri ile bankaların anlaşma yapmayacağını duyurdu.
Sosyal ihtiyaç destek kredilerinin anlaşmalı şirketler ile sınırlandırılma şartı Bakanlığın elini güçlendirirken, vatandaşları artan fiyatlardan korumayı hedefliyor. Konut kredisi ürünlerinde ise banka ile anlaşma şartının bulunmaması, ev hayalini kuranlar için mevcut düzenlemeden yararlanılmayacağı anlamına geliyor.
ÜÇ KAMU BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI VE ŞARTLARI NEDİR?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından açıklanan kredi paketinde; konut, taşıt, tatil ve ihtiyaç kredisi için cazip fırsatlar sunuldu. Konut kredisi faiz oranı sıfır konut için yüzde 0,64'e gerilerken, 0,49 faiz oranından başlayan yerli üretime destek kredisine devam kararı alındı.
Sosyal ihtiyaç kredisinde 6 ay ödemesiz kredi faiz oranı 0,55'ten başlarken, tatil kredisi faiz oranı yüzde 0,67'e çekildi. Her kredi için 6 ay ödemesiz dönem bulunmakla birlikte, konut kredisi için taksit erteleme fırsatı 12 aya çıkarıldı.