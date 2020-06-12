PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sony'nin bugüne kadar açıkladığı özelliklerde bizleri; AMD RDNA 2 mimarili ekran kartı ve yine AMD marka olan Zen 2 mimarili işlemci bekliyor. Bunların yanı sıra 16 GB GDDR6 RAM ve 825 GB ultra hızlı SSD'ye sahip olacak.

8 çekirdekli maksimum 3.5 GHz saat frekansı sunan AMD Zen 2 mimarisinden (Ryzen 3000 serisinde bulunan işlemci mimarisi) ve 10.28 TFLOP işlem gücündeki AMD RDNA 2 GPU'suna sahip olan PlayStation 5, 16 GB GDDR6 bellekler ile birlikte gelecek.