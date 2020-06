Yeni konsolla birlikte bizleri karşılayacak 38 oyun belli oldu.

Bu oyunlar; Madden 21, EA Sports NHL 21, Moonray, Gothic Remake, MicroMan, Nith'O Infinity Reborn, Observer System Redux, Path of Exile 2, Outriders, PsyHotel, Quantum Error, Rainbow Six Quarantine, Rainbow Six Sieg,e Redo! Enhanced Edition, A Rat's Quest: The Way Back Home, Assassin's Creed Valhalla, Battlefield 6, Chorus, Cygni All Guns Blazing, Dauntless, DiRT 5, Dragon Age 4, Dying Light 2, FIFA 21, Godfall, Gods & Monster, Scarlet Nexus, Sniper Elite 5, Soulborn, Starfield, The Elder Scrolls 6, The Lord of the Rings Gollum, The Sims 5, Ultimate Fishing Simulator 2, Vampire The Masquerade Bloodlines 2, Warframe, Watch Dogs Legion ve WRC 9. PlaySatation 4'n piyasaya sürüldüğü zamanları hatırlıyorum da, o dönemde yalnızca Fifa, NBA, Killzone 2, Knack 2 ve inFamous: Second Son piyasaya çıkmıştı.