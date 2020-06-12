PlayStatiton 5 fiyatı ne kadar sorusu arama motorlarında en çok aratılan sorulardan oldu. Uzun süredir beklenen PlayStation 5 oyun konsolu dün gece 23.00 itibariye tanıtıldı. PlayStatiton 5 tüm özelliklerini haberimizde bulabileceksiniz. Sony'e ait olan ve dünyada en çok tercih edilen oyun konsolu olan PlayStation serisi, en son 7 sene önce PS4 olarak karşımıza çıkmıştı. Tam 7 sene sonra ise PS5 modeli ile karşımıza çıktı. Oyunculuk tarihi konusunda hatrı sayılır bir yere sahip olan oyun konsolu, Türkiye fiyatı ile resmen dudak uçuklattı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
PLAYSTATION 5 FİYATI NE KADAR?
Tahminlerin geneli 499 doları işaret ediyor. Biz de bu fiyat üzerinden Türkiye pazarı için vergiler ve satıcı payı dahil bir fiyat tahmininde bulunabiliriz. Günümüz kuru ile yaptığımız hesaplamaya göre, 499 dolar fiyat etiketiyle satılacak olursa, Türkiye'de yaklaşık 7.000 TL gibi bir fiyata sahip olacak. Tabii bu fiyatın bir tahmin olduğunu belirtelim. Sony'nin Türkiye pazarında uygulamayı planladığı farklı bir fiyatlandırma olması durumunda kullanıcı açısından olumlu bir değişiklik görülebilir.
PS 5 NE ZAMAN SATILACAK?
Bir önceki model olan PlayStation 4, 15 Kasım 2013 tarihinde çıkış yapmış, Türkiye pazarına bundan 1 ay sonra, yani 13 Aralık 2013'te giriş yapmıştı. Muhtemelen Playstation 5 için bu süreden bile az beklememiz yetecek.
PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Sony'nin bugüne kadar açıkladığı özelliklerde bizleri; AMD RDNA 2 mimarili ekran kartı ve yine AMD marka olan Zen 2 mimarili işlemci bekliyor. Bunların yanı sıra 16 GB GDDR6 RAM ve 825 GB ultra hızlı SSD'ye sahip olacak.
8 çekirdekli maksimum 3.5 GHz saat frekansı sunan AMD Zen 2 mimarisinden (Ryzen 3000 serisinde bulunan işlemci mimarisi) ve 10.28 TFLOP işlem gücündeki AMD RDNA 2 GPU'suna sahip olan PlayStation 5, 16 GB GDDR6 bellekler ile birlikte gelecek.
PlayStation 5 hakkındaki dedikodulara göre konsolun maksimum gücü 10.28 TFLOPs olurken, stabil performansı ise 9.2 TFLOPs olacağı yönünde. Şu an için bu iddialar ne kadar doğru bilinmiyor, fakat Sony'nin yaptığı açıklamaların sürekli "en yüksek" sıfatı altında olduğunu düşünürsek iddialar doğru olabilir. Bu dedikoduların doğruluğu bu gece belli olacak.
Sony tarafından yapılan açıklamalara göre, kullanılan SSD oyun geliştiricilerin çok daha rahat olmasına ve yapım aşamasında daha kolay oyun geliştireceklerine vurgu yaptı. Geliştiricilerin rahatlaması da, ortaya çıkan oyunlarda doğal olarak etkisini gösterecek.
825 GB depolama bulunduran konsol, saniye de 5.5 GB veri aktarım hızıyla bu alanda sağlam performans çizecek. Konsolu konsol yapan önemli özellikler bunlar. Tabii bunların yanında getirdiği teknolojiler ve yazılımsal şeyler bulunuyor. Aslında zaten Sony'nin kendine güvendiği nokta da burası oluyor.
Yeni konsolla birlikte bizleri karşılayacak 38 oyun belli oldu.
Bu oyunlar; Madden 21, EA Sports NHL 21, Moonray, Gothic Remake, MicroMan, Nith'O Infinity Reborn, Observer System Redux, Path of Exile 2, Outriders, PsyHotel, Quantum Error, Rainbow Six Quarantine, Rainbow Six Sieg,e Redo! Enhanced Edition, A Rat's Quest: The Way Back Home, Assassin's Creed Valhalla, Battlefield 6, Chorus, Cygni All Guns Blazing, Dauntless, DiRT 5, Dragon Age 4, Dying Light 2, FIFA 21, Godfall, Gods & Monster, Scarlet Nexus, Sniper Elite 5, Soulborn, Starfield, The Elder Scrolls 6, The Lord of the Rings Gollum, The Sims 5, Ultimate Fishing Simulator 2, Vampire The Masquerade Bloodlines 2, Warframe, Watch Dogs Legion ve WRC 9. PlaySatation 4'n piyasaya sürüldüğü zamanları hatırlıyorum da, o dönemde yalnızca Fifa, NBA, Killzone 2, Knack 2 ve inFamous: Second Son piyasaya çıkmıştı.