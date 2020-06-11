



Fed sonrası düşüş eğilimini sürdürerek 10 Mart'tan beri gördüğü en düşük seviye olan 95,7'ye inen dolar endeksi ise bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 96,5 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa borsalarında da dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Bugün avro para birimini kullanan AB ülkelerinin maliye bakanlarının katılacağı Avro Grubu Toplantısı'nın, gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, dün 1,1424 ile son 3 ayın zirvesini gören avro/dolar paritesinin dalgalı bir seyir izleyebileceğini kaydetti.