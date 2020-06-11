Jasmin Alara Weihs, yaptığı açıklamada, Almanya'nın Frankfurt kentine gittiğini söyledi. Almanya'da öğrenci olduğunu belirten Weihs, "Aslında okulumuz 20 Nisan'da başladı ama online olarak dersleri yapıyorduk. Mart başından geldim, Nisanın 9'unda dönecektim. O zamandan beri buradayım. Sürekli bilet alıyordum ama iptal oluyordu. 3 kere iptal olunca, ilk güne hemen aldım. Avusturya ve Türkiye vatandaşıyım. HES kodu gerekiyor. Sadece Türk vatandaşı iseniz orada oturum izninizin olması gerekiyor." diye konuştu.

Karşılıklı uçuş gerçekleştirilen ülkelerin yetkili makamlarınca belirlenen şartları taşıyan yolcular, başlatılan tarifeli uçuşlarla seyahat gerçekleştirebiliyor.

İstanbul Havalimanı'ndan dış hatlarda bugün 08.20'de gerçekleştirilen TK1523 İstanbul-Düseldorf ve TK 1980 İstanbul-Londra seferlerinin ardından, 08.25'te TK-1951 İstanbul-Amsterdam, 08.30'da 1587 İstanbul-Frankfurt, 08.50'de TK 1721 İstanbul-Berlin ve 09.05'te TK 1629 - İstanbul Münih uçuşları yapılacak.