Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün sona erecek toplantısından çıkacak kararları beklemeye başladı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 6,7830 liradan, avro 7,7080 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7940 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7070 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?