Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün sona erecek toplantısından çıkacak kararları beklemeye başladı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 6,7830 liradan, avro 7,7080 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7940 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7070 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 375 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 374 bin 900 lira, en yüksek 376 bin 70 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 375 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 315 milyon 696 bin 134,43 lira, işlem miktarı ise 850,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 332 milyon 823 bin 111,80 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları öncesi güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 373 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 artarak 12.748 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 6.380 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 primle 7.843 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 kazançla 5.147 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 20.127 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1350 ve sterlin/dolar paritesi 1,2770 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, bu akşam yayımlanacak Fed kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların öncesinde pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini öngören analistler, getiri eğrisi kontrolü hakkındaki söylemlerin öne çıkacağına işaret etti.
Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Fed kararlarının yanı sıra ABD'de mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini kaydetti.