Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 542,41 puan artarak 109.778,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 363,25 puan ve yüzde 0,33 değer kazanımıyla 109.599,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 109.391,57 puanı, en yüksek 110.409,79 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 yükselişle 109.778,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, teknoloji endeksi yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 0,70 ve hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 482,89 puan ve yüzde 0,38 artışla 127.766,63 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 277'si prim yaptı, 109'u geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Güneş Sigorta en çok işlem gören hisse senetleri oldu.