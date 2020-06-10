ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizler yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakıldı. Fed'in faiz kararının duyurmasının ardından gözler dolardaki son duruma çevrildi. Peki, FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte detaylar...
FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?
PİYASALARDA GÜN SONU
Gün içinde en düşük 109.391,57 puanı, en yüksek 110.409,79 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 değer kazanarak tamamladı
Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 375 bin 200 liraya yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 542,41 puan artarak 109.778,94 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 363,25 puan ve yüzde 0,33 değer kazanımıyla 109.599,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 109.391,57 puanı, en yüksek 110.409,79 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 yükselişle 109.778,94 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, teknoloji endeksi yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 0,70 ve hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 482,89 puan ve yüzde 0,38 artışla 127.766,63 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 277'si prim yaptı, 109'u geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Güneş Sigorta en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.716,64 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.716,64 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 375 bin 200 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7730 lira, satışta 6,8001 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7781 lira, satışta 6,8053 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1346, sterlin/dolar paritesi 1,2755, dolar/yen paritesi de 107,20 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 yükselerek 40,58 dolardan işlem görüyor.
ALTININ KİLOGRAMI 375 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 374 bin 900 lira, en yüksek 376 bin 70 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 375 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 315 milyon 696 bin 134,43 lira, işlem miktarı ise 850,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 332 milyon 823 bin 111,80 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları öncesi güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 373 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 artarak 12.748 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 6.380 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 primle 7.843 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 kazançla 5.147 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 20.127 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1350 ve sterlin/dolar paritesi 1,2770 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, bu akşam yayımlanacak Fed kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların öncesinde pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini öngören analistler, getiri eğrisi kontrolü hakkındaki söylemlerin öne çıkacağına işaret etti.
Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Fed kararlarının yanı sıra ABD'de mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini kaydetti.