İŞKUR'un 'İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ne göre, bugüne kadar 3 milyon 829 bin 627 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazandı.
Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 10,94 milyon TL ödeme yapıldı. Covid-19 salgını nedeniyle Nisan ayında kısa çalışma ödemesi yapılan kişi sayısı 3 milyon 243 bin 126 ile rekor kırmıştı.
Ayrıca Nisan ve Mayıs aylarında 1 milyon 358 bin 375 kişi nakdi ücret desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda toplam 1,7 milyar TL ödeme yapıldı.
İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDEMELERİ
Mart 2002 tarihinden 31 Mayıs 2020 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 13 milyon 712 bin 756 kişi başvurdu, 8 milyon 27 bin 597 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 34,77 milyon TL ödeme yapıldı.
2020 Mayıs ayında, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 530 bin 15 kişi için ödeme miktarı 656,5 milyon TL oldu.
YARIM ÇALIŞMA VE ÜCRET GARANTİ FONU
Nisan 2016 tarihinden 31 Mayıs 2020 tarihine kadar 28 bin 76 kişi yarım çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 72,4 milyon TL ödeme yapıldı.
Önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 2020 Mayıs ayında 1.579 kişiye 1,87 milyon TL yarım çalışma ödemesi yapıldı. Şubat 2005 tarihinden 31 Mayıs 2020 tarihine kadar 137 bin 742 kişi Ücret Garanti Fonu'ndan ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 430,2 milyon TL ödeme yapıldı.
2020 Mayıs ayında Ücret Garanti Fonundan 720 kişiye toplam 2,45 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.
Böylece bugüne kadar toplam ödenek hak eden 13 milyon 381 bin kişi için 57 milyar 537 milyon TL ödeme yapıldı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN ALINIR?
Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5'inde ödenecek ve ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılacak. Mayıs ayında kısa çalışma ödeneğine başvuranların ödemeleri ise Haziran ayının 5'inde olacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREYE YATIRILIYOR?
Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5'inde ödenecek ve ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Haziran'da yapılması gereken mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alındığını ifade etti. Bakan Selçuk, ödemelerin bugünden itibaren T.C kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını kaydetti.
Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında tüm toplum kesimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre, T.C kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 1 Haziran'da, 2 olanlara 2 Haziran'da, 4 olanlara 3 Haziran'da, 6 olanlara 4 Haziran'da, 8 olanlara da 5 Haziran'da ödemeler yapılacak."
İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME
İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız.
IBAN ekranına Girdiğiniz IBAN'a ait Bankamatik Kartınız yok ise ödeme gününden önce Bankanızdan kartınızı temin ediniz ki ödeme günü gişelere gitmek zorunda kalmayınız.
IBAN 26 karakterden oluşmalıdır. IBAN 'TR' ile başlar ve sayılarla devam eder. Boşluk içermez. IBAN kaydetmek için aşağıdaki kutuyu doldurunuz ve 'IBAN Kaydet' düğmesine basınız. IBAN silmek için 'IBAN Sil' düğmesine basınız. Kayıtlı IBAN'ınız silinir.