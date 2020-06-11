İŞKUR'un 'İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ne göre, bugüne kadar 3 milyon 829 bin 627 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazandı.

Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 10,94 milyon TL ödeme yapıldı. Covid-19 salgını nedeniyle Nisan ayında kısa çalışma ödemesi yapılan kişi sayısı 3 milyon 243 bin 126 ile rekor kırmıştı.

Ayrıca Nisan ve Mayıs aylarında 1 milyon 358 bin 375 kişi nakdi ücret desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda toplam 1,7 milyar TL ödeme yapıldı.