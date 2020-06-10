Son dakika haberine göre, İŞKUR İl Müdürlüğü'nde görevli erkek bir personel, cuma günü yüksek ateş şikayetiyle aile sağlığı merkezine gitti. Burada rahatsızlığının soğuk algınlığı olduğu belirtilen personel, şikayetlerinin devam etmesi üzerine dün de özel bir hastaneye başvurdu. Personeli muayene eden doktor, corona virüs belirtileriyle benzerlik göstermesi üzerine test için numune aldıktan sonra, personel eve döndü.