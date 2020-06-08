TATİL DESTEK KREDİ PAKETİ

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;

Kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk geliyor.

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

10.000

6+30(*)=36

421

11.789

KREDİ KARTINA ÖZEL DESTEK PAKETİ

Bunun yanında Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alma imkanı sağlanacak. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak.

HALKBANK KREDİ FAİZ HESAPLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ