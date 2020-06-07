Geçtiğimiz hafta kredi paketleri açıklanmıştı. Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası'nın bireysel kredisi çok yoğun talep gördü. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından açıklanan 4 yeni paketle ihtiyaç, taşıt, konut ve tatil kredisi olmak üzere 4 ana pakette uzun vadeli, ötelemeli ve düşük faizli kredi kullanma imkanı sunuldu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

6 AY ÖDEMESİZ YÜZDE 0.55 FAİZLE KREDİ DESTEĞİ

Açıklanan paket kapsamında 3 devlet bankası biri Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi diğeri ise Faturalı Tüketici Kredisi paketi olmak üzere 2 farklı paket ile sosyal hayatı destek kredisi desteği sağlayacak.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK TÜKETİCİ KREDİSİ PAKETİ

Sosyal hayatı destek kredisi paketinin ilki olan Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi Paketi ile Halkbank tarafından yapılan açıklama ile "sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, takvim.com.tr çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla; Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır" ifadeleri ile kampanya duyuruldu.

Söz konusu anlaşmalı firmalar devlet bankalarının internet siteleri üzerinden duyurulacak. Kampanya kapsamında en düşük 3 bin lira en yüksek 30 bin lira kredi desteği yüzde 0.55 faiz oranı ile ilk 6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere kullandırılacak.



DEVLET BANKALARININ FATURALI TÜKETİCİ KREDİSİ PAKETİ KAMPANYASI

Anlaşmalı firmaların dışında alışveriş yapan kişilerin talep etmeleri durumunda faturalı ihtiyaç kredisi kullanmalarına izin verilecek.

Bu kredi paketi için de yine 6 ayı ödemesiz dönemli finansman desteği sağlanacak ancak bu kredi paketinde faiz oranı yüzde 0.82 olarak uygulanacak. Yerli üretim yapan firmalardan alınacak olan mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet gibi ihtiyaçlar için devlet bankaları 6 ayı ödemesiz kredi desteği sağlayacak.