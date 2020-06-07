Bakan Albayrak bankalar ile ilgili, "Vatandaşımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşa destek olmasını geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

FAİZLİ ERTELEME

14 banka, kredi ve kredi kartı borçlarının faizli şekilde erteleneceğini müşterilerine iletti. Ertelemelerin faizsiz olacağını sanan vatandaşlar, bankaya müracaat ettiklerinde , erteleme sonrası borçlarının arttığını , faizli erteleme yapıldığını fark etti.

BAŞKAN ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinde özel bankaların üzerine düşeni yapmadıklarını söylemiş ve bankalara çağrıda bulunmuştu.

BERAT ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Bakan Albayrak ise bankalar ile ilgili, ""Vatandaşımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşa destek olmasını geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizi bilmenizi isteriz." demişti.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

14 bankaya borcu olan vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi. Vatandaşlar, faizsiz erteleme, ertelemede faizin silinmesini bekliyordu. Ancak soru önergesine verilen cevapta, faizli ertelemeye ek olarak bazı bankaların ek masraflar çıkardığı ve müşterilerden yüksek ek ücretler talep ettiği bildirildi.

Özetle bankaların kredi borçlarını 3 aylık ertelemesinde faiz uygulaması yasal. Ancak ek başka ödemeler çıkarması doğru değil. Bu durum ile karşılaşan vatandaşların Ticaret Bakanlığı'na müracaat etmesi gerekmektedir.

ŞEKERBANK

- Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek.

- Bireysel müşterilerin kredi kartı ve kredili mevduat hesap limitlerinde, ihtiyaç duymaları halinde kullanmalarını sağlamak üzere proaktif limit artış çalışması yapılacak.

AKBANK

Akbank "Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek." açıklamasını yaptı

DENİZBANK

DenizBank, Covid-19 salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar takvim.com.tr anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

ODEABANK

Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde, 30 Nisan'a kadar olan anapara/faiz/taksit ödemeleri ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleneceğini açıkladı.