"Temelden 42 metre yükseklikte olan baraj, 250 bin metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarlalardaki verim artacak hem de yöredeki ürün çeşitliliği sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkının yanı sıra sulu tarım ile 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 1 milyar 326 milyon lira gelir sağlanması hedefleniyor."