Milyonlarla memur ve işçi emeklisi kendilerine verilen bu sözün tutulmasını beklerken hükümet kanadından konu hakkında zaman zaman yapılan açıklamalar bulunsa da net olarak atılmış bir adım gelmedi.

EMEKLİYE 10 MAAŞ FAİZSİZ KREDİ 2020 MÜJDESİ GELECEK Mİ?

Korana virüs salgını sonrasında emeklilerin nakit ihtiyacı artarken hükümet ilk olarak 0.49 faiz oranı ile 6 ay ertelemeli devlet destekli temel ihtiyaç desteği kredisi vermeye başlamıştı.

Ancak emekliler kendilerine yıllar önce verilen sözün tutulmasını ve 10 maaş faizsiz kredi desteği verilmesini istiyor. Verilen bu kredi emeklilerin maaşlarının düzenli olarak aylık kesinti ile taksitler halinde kesilecek.

PTT

PTT emeklilere kredi veren bankalar ve kurumlardan bir tanesidir. Sadece emeklilere değil, ihtiyaç kredisi almak isteyenlere de çeşitli kampanyalar sunmaktadır. Ancak bu kredi dolaylı yoldan verilmektedir. takvim.com.tr Şu şekilde anlatalım. Maaşınızı PTT şubelerinden ya da PTTmatiklerden alıyorsanız kurumun anlaşmalı olduğu bankaların herhangi birinden kredi çekebilirsiniz. Maaş şartının bulunmasının ana sebebi herhangi bir kefile ya da ipoteğe ihtiyaç duymadan kredi çekilmesini sağlamaktır.

VAKIFBANK

PTT' nin anlaşmalı olduğu diğer bankalardan biri de Vakıfbank' tır. Vakıfbank'ın verdiği emekli kredilerinin limitleri maksimum 20 bin TL olmaktadır. Kredi vadesi 60 ay olarak belirlenmiştir. Kredi çekmek isteyen emekliler için belirlenen bir yaş sınırı vardır. 80 yaşını aşmış emeklilere kredi verilmiyor. Kredi vadesi ise 60 ay.