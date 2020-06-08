Durmak yok, üretime devam! Çarklar tam gaz dönüyor





EYLÜLDE SIÇRAMA BEKLENİYOR

Başta Hyundai, Ford ve Mercedes olmak üzere Toyota, Karsan, Isuzu, Honda gibi firmalara da üretim yapan şirket, iç piyasa ağırlıklı çalışıyor. Yılda 190 milyon euro ciro yapan şirketin ürün tedarik ettiği firmaların tamamı ise en büyük ihracatçılardan. Bu firmaların ana pazarı ise Avrupa. Bu nedenle şirketin cirosunun yüzde 90'ı dolaylı ihracattan geliyor. Sektörde asıl ivmelenmenin Avrupa pazarının açılmasıyla sağlanacağını söyleyen Güner, "Haziranda pazarın yüzde 70-75 satış temposuna geri döneceği öngörüsü var. 3-4 ayda pazar eski temposuna gelir diye bekliyoruz. O da eylül ayını işaret ediyor."



AVRUPA'DA FABRİKA KURACAK

Şirketin yurtdışı yatırım için geçen yıl başlattığı süreç devam ediyor. Ana odaklarının Batı Avrupa olduğunu söyleyen Güner, "Almanya, Çekya ve Polonya'da yatırım arayışımız sürüyor. Sıfırdan yatırım olursa da Macaristan'ı düşünüyoruz. Kriz döneminde birçok fırsat çıkacaktır. Yıl sonuna kadar süreci yapılandırmış oluruz. 40 milyon euroluk bir yatrımla bir şirketin en az yüzde 50 hissesini satın almak istiyoruz."



DESTEKLE SATIŞLAR İKİ KAT ARTACAK

Tekstil ve havacılıktan sonra bu krizden en fazla etkilenen sektör olmalarına rağmen hızla toparlandıklarını söyleyen Atacan Güner, kamu bankalarının otomotiv sektörüne yönelik verdiği kredi desteğinin sektör için çok önemli olduğunu anlattı. Atılan bu adımın sektöre yansımasının çok hızlı olacağı tahmininde bulunan Güner, şunları kaydetti: "Otomotiv ihracatın lokomotifi konumunda. Buraya verilecek her türlü destek istihdamın korunması açısından da büyük önem taşıyor. Söz konusu destekle birlikte satışların iki katına çıkmasını bekliyoruz. Bizim için de satışların artması çok önemli."