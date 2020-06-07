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    • Ekonomi
    • 07.06.2020 18:37
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    • 07.06.2020 18:43
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı müjdeyi verdi: O eğitimlerin hepsi olacak

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Twitter üzerinden kısa sürede on binlerce kişinin başvuruda bulunduğu 1 Milyon hesabına esprili bir dille yanıt vererek müjdeyi verdi.

    Bakan Albayrak Twitter'dan müjdeyi verdi
    Hazine ve Maliye Bakanı Twitter üzerinden kısa sürede on binlerce kişinin başvuruda bulunduğu 1 Milyon hesabına esprili bir dille yanıt vererek müjdeyi verdi.


    Projenin twitter hesabından yapılan paylaşımda gençlere şu soru yöneltildi, "Her zaman görüşleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. 1 Milyon İstihdam Projemizde birçok eğitim var ama acaba hangi yeni eğitim @BTKAkademi de görmek istersiniz?" ve şu şıklara yer verildi.


    A-Java, B- Makine Öğrenmesi, C-Pentester, D-BlokZincir. Bakan Albayrak'ta bu tweet'i alıntılayarak, esprili bir dille: "Oraya bir "E - Hepsi" seçeneği eklemenizi rica edeceğim." yanıtını verdi.

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