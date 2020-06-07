Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden kısa sürede on binlerce kişinin başvuruda bulunduğu 1 Milyon Yazılımcı Projesi sosyal medya hesabına esprili bir dille yanıt vererek müjdeyi verdi.
Projenin twitter hesabından yapılan paylaşımda gençlere şu soru yöneltildi, "Her zaman görüşleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. 1 Milyon İstihdam Projemizde birçok eğitim var ama acaba hangi yeni eğitim @BTKAkademi de görmek istersiniz?" ve şu şıklara yer verildi.
A-Java, B- Makine Öğrenmesi, C-Pentester, D-BlokZincir. Bakan Albayrak'ta bu tweet'i alıntılayarak, esprili bir dille: "Oraya bir "E - Hepsi" seçeneği eklemenizi rica edeceğim." yanıtını verdi.
Oraya bir "E - Hepsi" seçeneği eklemenizi rica edeceğim. 😊 https://t.co/AkTUnHnAHB— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 7, 2020
Projenin twitter hesabından yapılan paylaşımda gençlere şu soru yöneltildi, "Her zaman görüşleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. 1 Milyon İstihdam Projemizde birçok eğitim var ama acaba hangi yeni eğitim @BTKAkademi de görmek istersiniz?" ve şu şıklara yer verildi.
A-Java, B- Makine Öğrenmesi, C-Pentester, D-BlokZincir. Bakan Albayrak'ta bu tweet'i alıntılayarak, esprili bir dille: "Oraya bir "E - Hepsi" seçeneği eklemenizi rica edeceğim." yanıtını verdi.