202 LİRA OLDU

SSK'lı ve Bağkurlu kadınlar ile eşi çalışmayan erkeklere yeni doğan çocuk için ödeme yapılıyor. Geçen yıl 180 lira olan bu ödeme 202 liraya çıktı. Bunun için SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.

CENAZE YARDIMININ TUTARI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre TÜFE oranlarındaki artış baz alınarak 2019 yılında 716 TL olan cenaze yardımı 2020 yılı için 801 TL olarak belirlendi.