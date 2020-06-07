Son dakika: Yatırımcılara dev destek! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu!





'YEREL PARALARLA TİCARETİ ÖNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Pandemi sürecinde ülkelerin içe kapanma dönemi yaşadığına işaret eden Pekcan, "Tabi biz bunu G-20 platformu, diğer küresel iş birliği toplantıları ve AB ülkeleri ile yaptığımız görüşmelerde değerlendiriyor, bu durumu nasıl aşabileceğimiz ve önleyebileceğimiz üzerine koordine bir şekilde çalışıyoruz. Şu gerçeği yadsıyamayız, ülkeler biraz daha korumacı, biraz daha içe dönük politikalar izleyecekler. Biz de bu dönemde rezerv para birimlerine bağlılığın azaltılması ve yerel paralarla ticaretin artırılması yönünde iş insanlarımızla görüşüyoruz. Ticaret açığı verdiğimiz ülkelerdeki muhataplarımızla görüşmeler yapıyoruz. Bu bağlamda, DEİK İş Konseyi Başkanlarımızla bir araya geldik ve bu konuları değerlendirdik. 2019 yılına 7,6 milyar dolar civarında yerel paralarla ihracat, 11,1 milyar dolarlık da ithalat yapmışız. Yerel paralarla ticaret için tabii swap alt yapısının da gerçekleşmesi lazım. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankamızın ciddi çalışmaları var. Onlarla da iş birliği içerisinde yerel paralarla ticareti ön plana çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.