BİM 9-12 Haziran Salı ve Cuma aktüel kataloğu ürünleri, hafta sonu alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Firmanın internet sitesinde BİM 9-12 Haziran Salı ve Cuma aktüel kataloğu yayınlandı. Peki, Salı günü BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak? İşte o ürünlerin listesi... Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde satışa sunuldu. BİM 9 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle yiyecek ve içecek ürünleri sürprizleri dikkat çekiyor. Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında teknoloji ürünleri ön planda. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de