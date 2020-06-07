A101 11 Haziran aktüel kataloğu ürünleri merak konusu oldu. A101 11 Haziran aktüel ürünler kataloğu normalleşme sürecine girdiğimi şu günlerde vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda takvim.com.tr'de A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğunu detaylı olarak verdik. 11 Haziran 2020 tarihinden itibaren itibaren A101 market raflarında yerini alacak olan indirimli ürünler arasında; Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV, Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV ve HI-LEVEL 49" Ultra HD Andrid Smart Led TV öne çıkıyor. Peki, bu hafta hangi ürünlerde indirim var? İşte A101 11 Haziran aktüel kataloğu ürünleri ve haftanın indirimleri... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.