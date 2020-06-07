A101 11 Haziran aktüel kataloğu ürünleri merak konusu oldu. A101 11 Haziran aktüel ürünler kataloğu normalleşme sürecine girdiğimi şu günlerde vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda takvim.com.tr'de A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğunu detaylı olarak verdik. 11 Haziran 2020 tarihinden itibaren itibaren A101 market raflarında yerini alacak olan indirimli ürünler arasında; Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV, Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV ve HI-LEVEL 49" Ultra HD Andrid Smart Led TV öne çıkıyor. Peki, bu hafta hangi ürünlerde indirim var? İşte A101 11 Haziran aktüel kataloğu ürünleri ve haftanın indirimleri... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
A101 11 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL
Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV 4.499 TL
GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL
Samsung Galaxy A2 Core Akıllı Cep Telefonu 999 TL
Samsung Bluetooth Kulaklık Çeşitleri 99,95 TL
HI-LEVEL 49" Ultra HD Andrid Smart Led TV 2.099 TL
Kiwi Ksm 2405 Mini Tost Makinesi 65 TL
Raks Sona Saç Düzleştirici Çeşitleri 55 TL
Go Smart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL
Sempatik Yumurtalık 4,95 TL
Artina Küçük Cam Kase 1,75 TL
Paşabahçe Homemade Cam Kavanoz 1000cc 9,95 TL
Artina Büyük Cam Kase 4,95 TL
Trend Saklama Kabı 7,50 TL
Borcam Dikdörtgen Tepsi 3850cc 24,95 TL
Pipetli Matara 4,95 TL
Manuel Doğrayıcı 19,95 TL
A101 marketinin patronu kimdir?
A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır. Peki bu kadar kısa zamanda çok çabuk büyüyen a101 kimin ? Marketin sahipleri arasında en çok paya sahip olan Aydın ailesidir. Aydın ailesinin a101 dışında English Home , Aydın Örme, Susesea ,TAFF Yapı , PizzaLazza , SaloonBurger gibi markalarda sahipliği bulunmaktadır.