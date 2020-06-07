ŞOK 10 Haziran aktüel kataloğu ürünleri, hafta sonu alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde satışa sunuldu. ŞOK 10 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. 10 Haziran Şok aktüel kataloğu ile ev tekstil ürünlerinde de büyük kampanyalar yer alıyor. Eviniz için uygun fiyatlı ürünleri ihtiyacınız varsa ve hesaplı alışveriş yapmak istiyorsanız Şok Market'in kampanyalı ürünlerini kaçırmayın. Şok 10 Haziran kataloğu ile gelen indirimli ürünler şu şekilde; İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de