Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.06.2020 08:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2020 08:03
    ABONE OL

    Elmak Konut'tan yüzde 10 indirimli konut müjdesinden sonra ikinci hamle: oranları yüzde 0.79’dan 0.69’a indi

    Ev satın alacaklar dikkat! İki yıl ödemesiz, yüzde 5 peşinat ve yüzde 10 indirimli tarihi konut kampanyası başlatan ’tan bir hamle daha geldi. Emlak Konut, oranlarını, yüzde 0.79’dan 0.69’a indirdi. Kampanya kapsamında ev alacak vatandaşın hem yüzü hem de cebi gülecek.



    Tarihi konut kampanyasında Emlak Konut GYO bir hamle daha yaparak faizleri indirdi. Şirket, 180 ay vadeli yüzde 0.79 faiz oranıyla başlattığı kampanyada faizi yüzde 0.69'a çekti. Edinilen bilgilere göre, Emlak Konut faizleri kademeli olarak düşürerek, 1 milyon liralık daire için yüzde 0.69, 1 milyon ila 2 milyon liralık daire için yüzde 0.74, 2 milyon lira ve üstü konutlar için ise yüzde 0.79 faiz oranı uygulamaya başladı.



    VATANDAŞIN CEBİ GÜLECEK
    Kampanya kapsamında ev alacak vatandaşın hem yüzü hem de cebi gülecek. Hesaplamalara göre, 500 bin liralık ev alan bir vatandaş kampanyanın ilk faiz oranı olan yüzde 0.79'u kullandığında 120 ayda aylık taksit ödemesi 5 bin 364 liraya, 180 ayda ise 4 bin 23 liraya geliyordu. Faiz oranı yüzde 0.69'a indirildiğinde 120 ay vadede aylık taksit 5 bin 141 liraya, 180 ayda ise 3 bin 776 liraya düşüyor. Böylece kampanya kapsamında 500 bin liralık bir ev için vatandaşın cebine 10 yıl vadede 21 bin 400 lira, 180 ayda ise 38 bin 500 lira girecek. Kampanya kapsamında daire fiyatının yüzde 80'i için kredi kullanılacak. Kalan yüzde 20'lik ödeme için ise yüzde 5 peşinat verilecek.



    Geri kalan yüzde 15'lik kısım da üçüncü yılda ödemeye başlanacak. Kampanyada yüzde 10 da indirim uygulanacak. Bugüne kadar birçok kampanya başlatarak elini taşın altına koyan Emlak Konut'un başlattığı hamleyle birlikte, vatandaşın ödeme güçlüğü çekmeden ev sahibi olması, durgunlaşan konut satışlarının canlanması ve diğer konut firmalarının da bu kampanyaya katılarak sektörü hareketlendirmesi bekleniyor. Kampanyaya dahil olan 26 konut projesinde yaklaşık 10 bin konut bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Niğde'de bulunan konutların fiyatları 400 bin liradan başlıyor.



    İŞTE DEV KAMPANYAYA KATILAN PROJELER
    Başkent Emlak Konutları
    Büyükyalı İstanbul
    Evora Denizli
    Gebze Emlak Konutları 3. Etap
    Göl Panorama Evleri
    İstmarina
    Karat 34




    Koordinat Çayyolu
    Köy Zekeriyaköy
    Niğde Emlak Konutları
    Temaşehir Konya
    Tual Adalar
    Tual Bahçekent
    Avangart İstanbul
    Avrupark Hayat
    Cer İstanbul
    Düşler Vadisi
    Ebruli Ispartakule




    Evora İzmir
    İdealist Cadde
    Merkez Ankara
    Nidapark İstinye
    Nidapark Küçükyalı
    Semt Bahçekent
    Validebağ Konakları
    Yeniköy Konakları İstanbul

    Haberler Ekonomi Elmak Konut'tan yüzde 10 indirimli konut müjdesinden sonra ikinci hamle: Faiz oranları yüzde 0.79’dan 0.69’a indi
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri