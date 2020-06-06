



VATANDAŞIN CEBİ GÜLECEK

Kampanya kapsamında ev alacak vatandaşın hem yüzü hem de cebi gülecek. Hesaplamalara göre, 500 bin liralık ev alan bir vatandaş kampanyanın ilk faiz oranı olan yüzde 0.79'u kullandığında 120 ayda aylık taksit ödemesi 5 bin 364 liraya, 180 ayda ise 4 bin 23 liraya geliyordu. Faiz oranı yüzde 0.69'a indirildiğinde 120 ay vadede aylık taksit 5 bin 141 liraya, 180 ayda ise 3 bin 776 liraya düşüyor. Böylece kampanya kapsamında 500 bin liralık bir ev için vatandaşın cebine 10 yıl vadede 21 bin 400 lira, 180 ayda ise 38 bin 500 lira girecek. Kampanya kapsamında daire fiyatının yüzde 80'i için kredi kullanılacak. Kalan yüzde 20'lik ödeme için ise yüzde 5 peşinat verilecek.