Ev ve oto kredisine hücum







Bankaların, birinci el konutta 27 Mayıs'tan önce uygulanan fiyatların üzerine çıkan firmalara kredi vermeyeceğini açıkladığına dikkat çeken İstanbul Emlakçılar Odası İkinci Başkanı Nizamettin Aşa, "Ancak ikinci elde böyle bir mekanizma yok. Bu nedenle ev almak isteyenler çok iyi fiyat araştırması yapsın. Sonra da sıkı pazarlık yaparak evini alsın. Faiz indirimiyle fiyat artıranları ise bankalara ve yetkili kurumlara ihbar etsinler" dedi.