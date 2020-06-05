Ev ve oto kredisine hücum

Normalleşme sürecinde hayatı canlandırmak için kamu bankaları aracılığıyla devreye alınan destek paketleri bekleneni verdi, piyasayı ateşledi. Vatandaş, ertelediği ihtiyaçlarını karşılamak için düğmeye bastı.
İlk hareketlilik konutta görüldü. Bankaların konut kredisi faizini yüzde 0.64'e kadar çeken hamlesini, Emlak Konut GYO'nun başlattığı kampanya izlerken, ev almak isteyenler satış ofisleri önünde kuyruklar oluşturdu, telefonları kilitledi.
ÇEYİZ HAREKETLİLİĞİ
Canlılık, konut sektörüyle sınırlı kalmadı. Bankaların bugünden itibaren başvuruları almaya başlayacağı 'Taşıt' ve 'Sosyal Hayatı Destek' paketleri kapsamında otomobil, mobilya, elektronik, beyaz eşya gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler de arayışlara başladı, galeri ve mağazaları doldurdu. Yerli üretimi destekleyecek bu paketlerin satışları hareketlendireceğini söyleyen firmaların yetkilileri, "Özellikle çeyiz alışverişi yoğun olacak. En çok gençler geliyor" dedi.
İKİNCİ ELDE FIRSATÇI ALARMI
Kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyası fırsatçıları da harekete geçirdi. Bazı ev sahipleri ve müteahhitler bir gecede fiyatları uçurdu. Evlere istenen fiyatta yüzde 30'a varan artış görüldü.
Bankaların, birinci el konutta 27 Mayıs'tan önce uygulanan fiyatların üzerine çıkan firmalara kredi vermeyeceğini açıkladığına dikkat çeken İstanbul Emlakçılar Odası İkinci Başkanı Nizamettin Aşa, "Ancak ikinci elde böyle bir mekanizma yok. Bu nedenle ev almak isteyenler çok iyi fiyat araştırması yapsın. Sonra da sıkı pazarlık yaparak evini alsın. Faiz indirimiyle fiyat artıranları ise bankalara ve yetkili kurumlara ihbar etsinler" dedi.