Grreen Card sonuçları açıklandı mı? 2021 Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Green Card sonuçları açıklandı mı? Green Card 2021 sonuçları merakla bekleniyor. Kuraya başvuran binlerce kişi Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor sorusuna yanıt arıyor. Daha önce 5 Mayıs'ta kura çekilişi yapılacağı açıklanan Green Card için kura tarihi 6 Haziran'a ertelenmişti. Bugün itibariyle Green Card sonuçları da yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, 2021 Green Card sonuçları açıklandı mı? İşte, Green Card sonuçları sorgulama ekranı!

GREEN CARD SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Haziran'da yapılacak kura çekiminin sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekilişi TSİ ile saat 19:00'da başlayacak. Sonuçların bu akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.