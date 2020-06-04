Evde dev fırsat: Kamu bankaları faizi yüzde 0.64’e çekti





HIZ KESMEDEN DEVAM

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, ülkenin gücüne ve yarınlarına güvendiklerini, çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini aktararak, şu bilgileri verdi: "Vatandaş 500 bin liralık eve 450 bin liraya sahip oluyor. İndirimli fiyat üzerinden yüzde 5 peşinat, yani 22 bin 500 lira ödeyerek isterse hemen evine taşınabiliyor. Üçüncü yılın başında yüzde 15'lik yani 67 bin 500 lira ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor."