Evde dev fırsat: Kamu bankaları faizi yüzde 0.64’e çekti

Konutta seferberlik düğmesine basıldı. Kamu bankalarının konut kredisinde faizi yüzde 0.64'e çekmesinin ardından bir hamle de Emlak Konut GYO'dan geldi.
Emlak Konut GYO, 'Hayallerini Erteleme Türkiye' sloganıyla hayata geçirdiği kampanya kapsamında, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunarken, taksit ödemeleri üçüncü yılda başlıyor. Kampanya, Emlak Konut GYO'nun İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli ve Niğde'deki 26 projesinde geçerli.
HIZ KESMEDEN DEVAM
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, ülkenin gücüne ve yarınlarına güvendiklerini, çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini aktararak, şu bilgileri verdi: "Vatandaş 500 bin liralık eve 450 bin liraya sahip oluyor. İndirimli fiyat üzerinden yüzde 5 peşinat, yani 22 bin 500 lira ödeyerek isterse hemen evine taşınabiliyor. Üçüncü yılın başında yüzde 15'lik yani 67 bin 500 lira ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor."
İŞTE 26 PROJE
Avangart İstanbul, Avrupark Hayat, Başkent Emlak Konutları, Büyükyalı İstanbul, Cer İstanbul, Düşler Vadisi, Ebruli Ispartakule, Evora İzmir, Evora Denizli, Gebze Emlak Konutları 3. Etap, Göl Panorama Evleri, İdealist Cadde, İstmarina, Karat 34, Koordinat Çayyolu, Köy Zekeriyaköy, Merkez Ankara, Nidapark İstinye, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Temaşehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent, Semt Bahçekent, Validebağ Konakları ve Yeniköy Konakları İstanbul.