Küresel piyasaların gözü kritik toplantıda

Avrupa tarafında, bugünkü ECB toplantısı öncesinde borsalar ralli yaptı. Almanya'da hükümetin yeni destek paketi üzerinde anlaştığı haberleri ve bugün ECB'ye ilişkin beklentilerle pay piyasalarında yüzde 3'ü aşan değer artışları görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,88, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,61 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,36 yükseldi.

Almanya'da, 820 milyar avroluk paketin ardından, hane halkını hedefleyen 130 milyar avroluk yeni bir teşvik paketi daha açıklanırken, ECB'nin de bugünkü toplantısında, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda 250-500 milyar avro civarında bir artış yapabileceği tahmin ediliyor.

ABD ve Avrupa borsalarındaki hızlı yükselişin ardından bugün Asya piyasalarında daha sakin bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin mayısta yüzde 1,36 artmasına karşın devam eden küresel risk iştahının desteğiyle yükseliş serisini 11. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 109.111,34 puandan tamamladı. Dün 6,7432'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7550 seviyesinde işlem görüyor.