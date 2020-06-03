



10 BİN KONUT SATILACAK

Kampanyaya dahil olan 26 konut projesinde yaklaşık 10 bin konut bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Niğde'de bulunan konutların fiyat aralıkları 400 bin ila 5 milyon arasında değişiyor. Örnek ödeme planına göre 400 bin liralık konut yüzde 10 indirimle 360 bin liraya gelecek. 360 bin liranın yüzde 5'i olan 18 bin TL peşin ödenecek. Yüzde 80'i olan 288 bin lira için aylık yüzde 0.79 faizle 15 yıl vadeli kredi kullandırılacak.

Bu kredinin aylık ödemesi 3 bin, toplam ödemesi ise 540 bin lira olacak. Geriye kalan yüzde 15'lik 54 bin lira da 24 ay sonra ödenecek.