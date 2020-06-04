Halkbank 0.49 faizli taşıt kredisi kampanyası anlaşmalı otomobil firmaları markaları hangileri sorusu yanıt buldu. Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Toyota markaları oldu. Ticari araçlar ise BMC, Fiat, Ford, GAZ, Güleryüz, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar oldu. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri Nedir?
Anlaşmalı yerli otomotiv üretimi yapan firmalardan satın alacağınız belirli marka ve modellerde aylık %0,49 ve 0,69'dan başlayan faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredi Paketleri Halkbank'ta!
Tutar ve Ödeme Koşulları
Hazırlanan paketler doğrultusunda kredinizi, fiyatı 50.000 TL ile 500.000 TL arasında bulunan 0 kilometre ticari ve binek araç alımı ve 18 aydan 60 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.
Örnek Ödeme Tablosu
Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için belirlenen asgari ve azami kredi tutarları, vadeler ve faiz oranları;
Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri
Araç Tipi(O km) Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı
Binek Araçlar 50.000-120.000 18-60 %0,49-%0,69
Ticari Araçlar 72.000-500.000 36-60 %0,49-%0,69
*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilir.
Anlaşmalı Otomobil Firmaları:
Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Toyota
Ticari araçlar: BMC, Fiat, Ford, GAZ, Güleryüz, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar
Kampanya Başlangıç Tarihi : 01.10.2019
Kampanya Bitiş Tarihi: 30.06.2020
Nasıl Faydalanabilirim?
En yakın Halkbank Şubemize başvurabilirsiniz.
Halkbank Taşıt Kredisi İçin İstenilen Belgeler
Öncelik olarak sizlere Halkbank Taşıt Kredisi almanız için bankaya sunmanız gereken belgeleri söyleyelim. Bu bankadan gelir belgesiz olarak taşıt kredisi almanız mümkün değildir. Bankanın üzerinde durduğu en önemli evrak gelir belgesidir. Çünkü size gelir belgesi sayesinde kredi limiti oluşturulacaktır. Bu bankaya giderken aşağıdaki evrakları götürmeniz yeterli olacaktır.
Başvuru Formu (Bankadan Alınacak)
Nüfus Cüzdanı
Sıfır KM araçlarda fatura
2.EL araçlarda ruhsat fotokopisi
Aylık Gelir Belgeniz
İş Yerinizin İmza Beyannamesi
Halkbank Taşıt kredisi başvurusuna giderken bu verdiğimiz evrakları yanınızda götürmeyi unutmayın. Ayrıca sadece şubelerden yapılan başvurular geçerli olacaktır. Bu bankanın SMS veya internet ortamında araç kredisi başvurusu bulunmamaktadır.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ İÇİN YAŞ SINIRI
Bankaların avantajlı faiz oranları ile sunduğu araba kredisi ürünleri ile ikinci el araba almak istediğinizde aracın belli bir yaş aralığında olması beklenir. Bu yaş aralığı bankadan bankaya değişse de bankalar genellikle sekiz yaşından büyük olan araçlar için kredi vermek istemezler. Banka kredisi ile ikinci el taşıt almayı düşünüyorsanız en fazla sekiz yaşına kadar olan araçlara bakmanızda fayda var.