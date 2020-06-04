Uygun faiz oranlarıyla konut(ev) kredisi almak istiyorsanız Halkbank müşterilerine özel yeni bir kampanya bulunmaktadır. 2020 yılında açıklanan güncel faiz oranlarına göre Halkbank sıfır konutta kredi faizi yüzde 0.64'e, ikinci elde yüzde 0.74 kredi oranı veriyor. Kamu bankası olarakta bilinen Halkbank konut kredisi için 180 ay vade imkanı sunmaktadır. Peki herkes Halkbank konut kredisi başvurusu yapabilir mi? Bankaya yapacağınız başvurunun olumlu sonuçlanması için bazı önemli şartlar bulunmaktadır ve bu şartları sağlamanız durumunda başvurunuzu tamamlayabilir, kredinizi anında kullanabilirsiniz. İşte Halkbank konut kredisi başvuru evrakları ve belgeleri nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Halkbank için şartlar nelerdir?
Konut kredisi şartları bireysel ihtiyaç kredilerinden çok farklıdır. En büyük fark bireysel ihtiyaç kredilerinde Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar da olduğu gibi evrak derdi vardır. Onun haricinde kredi kullanmak için aranan şartlar nerede ise aynıdır. Peki, sizden ve alacağınız evdeki aranan şartlar nedir?
Alacağınız evin krediye uygun olması gerekir.
Üzerinde ipotek (rehin) olamaması
%70 kadar kısmını biterek kat mülkiyet kanuna yada irtifakına uygun olmalı
Tapusu olmalı
Üzerinde ortak pay var ise noterden ortakların satış onayı
Kredi kullanacak olan kişinin mutlaka Findeks Kredi Kayıt Bürosu tarafından tutulan Kredi Notu değerinin olumlu olması
Kredi üst kullanım limitine takılmıyor olmanız
Kullanacağınız kredi taksit tutarının çekeceğiniz kredinin aylık ödemesinin %75 oranını karşılaya biliyor olması gerekir
Gelir belgesine sahip olmanız. (Maaş müşteri değilseniz gelir belgenizi getirmeniz gerekir.)
Nüfus cüzdanı yad ehliyet belgeniz
Konut kredisi şartları içerisinde alacağınız ev ipotek edileceği için sizden kefil istenilmez. Şayet bu şartlara uygun iseniz aşağıdaki gerekli evrakları da tanzim ederek konut kredisi bankalardan kullanabilirsiniz.
Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
İlk olarak hangi bankadan konut kredisi kullanacaksanız o bankanın "Bireysel Müşteriler" departmanına gidiniz.
İlgili memura sıra aldıktan sonra "Konut Kredisi" kullanacağınızı beyan edin.
Memur ilk olarak sizin kredi notu sorgulama işleminiz için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı ister.
Sorgulama sonrasında ise ne kadarlık konut kredisi kullanacağınız sorar
Sorgulama sonrasında gelir beyanınız şayet çekeceğiniz konut kredisinin aylık taksit ödemelerini karşılıyor ise işlemleri başlatır.
İşlemlerin başlaması için sizden yukarıda bahsetmiş olduğumuz gerekli evrakları talep eder.
Gerekli evrakları temin ettikten sonra satın alacağınız ev için banka tarafından anlaşma sağladıkları ekspertizi yönlendirir.
Krediniz rapora göre onay alır
Ekspertiz raporu olumlu ise sizden alım satım yapmanız için tapudan gün almanızı ister.
Alım satım işlemi için bankanın randevulaştığı avukat ile birlikte satış işlemi tamamlanır.
Çekeceğiniz kredi evi satın aldığınız kişiye aktarılır.
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