Uygun faiz oranlarıyla konut(ev) kredisi almak istiyorsanız Halkbank müşterilerine özel yeni bir kampanya bulunmaktadır. 2020 yılında açıklanan güncel faiz oranlarına göre Halkbank sıfır konutta kredi faizi yüzde 0.64'e, ikinci elde yüzde 0.74 kredi oranı veriyor. Kamu bankası olarakta bilinen Halkbank konut kredisi için 180 ay vade imkanı sunmaktadır. Peki herkes Halkbank konut kredisi başvurusu yapabilir mi? Bankaya yapacağınız başvurunun olumlu sonuçlanması için bazı önemli şartlar bulunmaktadır ve bu şartları sağlamanız durumunda başvurunuzu tamamlayabilir, kredinizi anında kullanabilirsiniz. İşte Halkbank konut kredisi başvuru evrakları ve belgeleri nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de