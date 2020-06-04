Halkbank taşıt kredisi başvuru evrakları ve belgeleri nelerdir? Halkbank (2.el-sıfır) taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank otomobil kredisi sıfır km veya ikinci el araba alımlarınızda Halkbank destekli kredi alabilir ve araba hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bugün sizlere Halkbank taşıt kredisi faiz oranları, hesaplama, başvuru şartları ve gerekli belgeler nelerdir bunlar hakkında bilgiler sunacağız. Öncelikli olarak sizlere Halkbank Taşıt Kredisi almanız için bankaya sunmanız gereken belgeleri söyleyelim. Bu bankadan gelir belgesiz olarak taşıt kredisi almanız mümkün değildir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Halkbank Taşıt Kredisi İçin İstenilen Belgeler
Öncelik olarak sizlere Halkbank Taşıt Kredisi almanız için bankaya sunmanız gereken belgeleri söyleyelim. Bu bankadan gelir belgesiz olarak taşıt kredisi almanız mümkün değildir. Bankanın üzerinde durduğu en önemli evrak gelir belgesidir. Çünkü size gelir belgesi sayesinde kredi limiti oluşturulacaktır. Bu bankaya giderken aşağıdaki evrakları götürmeniz yeterli olacaktır.
Başvuru Formu (Bankadan Alınacak)
Nüfus Cüzdanı
Sıfır KM araçlarda fatura
2.EL araçlarda ruhsat fotokopisi
Aylık Gelir Belgeniz
İş Yerinizin İmza Beyannamesi
Halkbank Taşıt kredisi başvurusuna giderken bu verdiğimiz evrakları yanınızda götürmeyi unutmayın. Ayrıca sadece şubelerden yapılan başvurular geçerli olacaktır. Bu bankanın SMS veya internet ortamında araç kredisi başvurusu bulunmamaktadır.
Halkbank Taşıt Kredisi Şartları
Her bankada olduğu gibi Halkbank'ta taşıt kredisi için bir takım şartlar koymuştur. Yukarıda da söylediğimiz gibi ilk olarak gelir belgesi gereklidir. Gelir belgenize göre sizin kredi limitiniz belirlenecektir. Aynı zamanda gelir belgeniz ile çalışma süreniz de önemlidir. Eğer bir işe yeni başladıysanız bu bankadan yapacağınız kredi başvurusu olumsuz sonuçlanabilir. En az 6 ay sigortalı olarak çalışmanız istenecektir. Ayrıca Emekli müşterilerin de bu bankadan maaş alması zorunludur. Eğer başka bir bankadan maaş alan emekli iseniz maaşınızı Halkbank'a taşıyarak araç kredisi kullanabilirsiniz.
Gelir belgesinden sonra bir diğer önemli konu ise, kredi notu ve kredi sicilidir. Eğer kredi notunuz ve kredi siciliniz kötü ise bu bankadan kredi alamazsınız. Ayrıca bankalardan dolayı bir icralık takibiniz varsa da bankalar size kredi vermez. Emekli ve memur iseniz icralık takibinizi kapatarak taşıt kredisi başvurusu yapabilirsiniz.
TAŞIT KREDİ PAKETİ
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ İÇİN YAŞ SINIRI
Bankaların avantajlı faiz oranları ile sunduğu araba kredisi ürünleri ile ikinci el araba almak istediğinizde aracın belli bir yaş aralığında olması beklenir. Bu yaş aralığı bankadan bankaya değişse de bankalar genellikle sekiz yaşından büyük olan araçlar için kredi vermek istemezler. Banka kredisi ile ikinci el taşıt almayı düşünüyorsanız en fazla sekiz yaşına kadar olan araçlara bakmanızda fayda var.