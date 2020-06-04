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    • Ekonomi
    • 04.06.2020 16:24
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    • 04.06.2020 16:24
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    Bu hastalıkları olanlar erken emekli olabiliyor! O hastalıkların listesi... Prim günü yetmeyen yaştan emekli olabilir!

    Erken emekli olmak her zaman çalışanların en büyük hayai olmaktadır. Takvim.com.tr'ye bu konular ile ilgili sayısız soru gelmektedir. Sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk kez lı olunan tarihten sonra çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara hakkı tanınıyor. Erken emeklilik için uyulması gereken şartları sayfamızda verdik. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim gün sayısı şartının birlikte sağlanması gerekiyor. Ayrıca erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emekli olmayı sağlayan hastalıkları tam liste olarak verdik.

    Herkes bekliyordu! 10 yıl çalışıp `yaştan emekli` olabilirsiniz!

    Milyonlarca çalışana önemli bir haber geldi. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında erken emeklilik şartları belirlenmiştir. Erken emeklilik için başvuruda bulunacakların belirlenen şartlara uygunluk göstermesi gerekir. 4A, 4B ve 4C kapsamında sigortalı olan işçiler, çalışma hayatları sırasında iş gücünü kaybedip çalışamaz duruma gelirlerse erken emeklilik için başvuruda bulunabilirler. Kimler erken emeklilik hakkını kazanabilir? Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    TARİHE GÖRE DEĞİŞİYOR

    Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşır. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3 bin 600 prim günüyle emekli olabilir.Diğer yandan 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3 bin 600 gün primle emekli olabilirler.

    YETERİNCE ÇALIŞMAMIŞ

    Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Bunun arkasında belirli bir süre çalışması olan fakat yaşı nedeniyle çalışması çok daha zor olan kişilere emeklilik hakkı tanınması düşüncesi yatmaktadır. Prim ödeme gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.

    KANSERDE 18 AY MAAŞ İMKANI

    Kanser hastalarına da malullük maaşı ödeniyor. 3 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ekinde, bununla ilgili detaylar belirlendi. Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyor.

    Bu süre 18 ay olarak uygulanırken; bazı hastalıklarda 12, bazılarında 24 ay olabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın yani yüzde 60 şartına bakılmaksızın malullük aylığı bağlanabiliyor. Süre sonunda kanser hastalığına bağlı olarak çalışma gücü kaybına bakılıyor. Kayıp yüzde 60 ve yukarı ise malullük aylığı sürüyor. Yüzde 60 ve altında ise ya da iyileşmişse maaş ödemesi kesiliyor.

    2020 YILINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR NELERDİR?

    Erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar belirlenmiştir. Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)

    Epilepsi

    Demans

    Beyin tümörleri

    Parkinson sendromu

    Serebral palsi

    Multiple Skleroz (MS)

    Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

    Şizofreni

    Bipolar bozukluk

    Görme azlığı

    Retina kanamaları

    Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

    Anemi

    Kol, bacak gibi organ kaybı

    Behçet hastalığı

    Gastrointestinal kanamalar

    Karaciğer sirozu

    Karaciğer nakli

    Kalp yetmezliği

    Kalp kapak hastalıkları

    Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

    Solunum sistemi hastalıkları

    Kalp nakli

    Böbrek nakli

    Akciğer nakli

    Tüberküloz

    AIDS
    Haberler Ekonomi Bu hastalıkları olanlar erken emekli olabiliyor! O hastalıkların listesi... Prim günü yetmeyen yaştan emekli olabilir!
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