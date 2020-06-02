Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.06.2020 09:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2020 09:56
    ABONE OL

    girişi 1999 sonrası olanlar... SGK-SSK ve Bağkur'lu dikkat! 4500 gün ile hemen emekli olabilirsiniz!

    Milyonlarca kişi merak ediyordu ve belli oldu. 4500 gün ile emekli olabilir aynı zamanda tazminatınızı da alabilirsiniz. Peki nasıl? 1999 yılı öncesi , SSK, girişi olanlar 3600 gün ile emekli olabiliyor ve çalıştığı iş yerinden tazminatını alabiliyordu. 1999 sonrası girişi olanlar içinde böyle bir süreç var… Kimler 4500 gün ile emekli olur? Emekli olmak için 4500 gün dışında hangi şartlar gerekiyor? Emeklilik hangi yıllar arasını kapsıyor? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    SGK-SSK ve Bağkur'lu dikkat! 4500 gün ile hemen emekli olabilirsiniz!

    Hepimizin bildiği üzere 08.09.1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı bulunan ve 3600 prim gününü tamamlayan kişilere SGK merkezlerince talep etmeleri halinde 'Kıdeme Esas Yazı' verilir. Çalışan kişiler bu yazıyla birlikte işyerlerine müracaat ederek, 'artık emeklilik için istenilen asgari hizmet süresi ve prim gününü tamamladım, yaşımı bekleyeceğim. 15 yıl 3600 gün şartı yukarıda belirtilen tarihten önce sigorta girişi bulunanlar için geçerliydi. Peki 08.09.1999 tarihinden sonraki işe girenlerden ne istenecek? Burada da yine iki tarih ve iki ayrı şart sunulmaktadır. SGK girişi 1999 sonrası olanlar... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    Tüm alacaklarımın tarafıma ödenerek iş akdimin sonlandırılmasını istiyorum.' Şeklinde dilekçe vererek tazminatlarını alabilirler.15 Yıl sigortalılık süresi ile 3600 prim günü şartı sadece 08.09.1999 öncesinde işe girişleri bulunanlar için geçerliydi. Peki ya bu tarihten sonra işe girenler, buyurun birlikte bakalım;

    1999 sonrası girişlerde şartlar değişti!

    15 yıl 3600 gün şartı yukarıda belirtilen tarihten önce sigorta girişi bulunanlar için geçerliydi. Peki 08.09.1999 tarihinden sonraki işe girenlerden ne istenecek? Burada da yine iki tarih ve iki ayrı şart sunulmaktadır.

    Birinci şart 09.09.1999 ve 01.10.2008 tarihleri arasında sigortalı olmaktır. İkinci şart ise ya 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini dolduracaksınız ya da 7000 prim gününü.

    01.01.2000 Tarihinden itibaren kesintisiz çalışan bir kişi 25 yıl sigortalılık süresinden dolayı 4500 prim günü şartından faydalanamaz ancak 7000 prim gününü tamamlarsa 'Kıdeme Esas Yazıyı' alabilir.

    Örnek: 01.01.2000 Tarihinde ilk defa sigortalı olmuş bir kişi 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü şartları tabidir kıdem yazısını alabilmek için. Bu anlamda sigortalılık süresi 01.01.2025 yılında dolacaktır. Ancak bu kişi 7000 prim gününe sahip ise 01.01.2020 tarihi itibariyle kıdem yazısı alarak iş akdini sonlandırabilir.

    2008 yılı sonrası girişliler nasıl tazminat alacaklar?

    01.10.2008 Yılından sonra ilk defa sigortalı olan kişilerde ise yukarıda belirtilen şartlar biraz daha uzatılmaktadır. Bu tarih sonrasında girişi olan bir kişiden 5400 prim günü ve yine 25 yıl sigortalılık süresi istenilmektedir veya hizmet süresi aranmaksızın 7200 prim günü şartı talep edilmektedir.

    01.01.2010 Tarihinde işe girmiş bir kişi 25 yıl sigortalılık süresini 2035 yılında tamamlayacaktır, ancak 20 yıl kesintisiz çalışırsa 7200 prim günü ile kıdeme esas yazıyı 2030 tarihinde alabilir.

    Emekli olur yazısı alana kıdeme esas yazı verilmez!

    Günümüzde 15 yıl 3600 prim gününü ya da emekliliğini kazanarak iş akdini sonlandırmak isteyen her personelden bazı şirketler 'Emekli Olur' yazısının yanında bir de 'Kıdeme Esas Yazı' istemektedir.

    'Emekli Olur' yazısı 'Kıdeme Esas Yazısı'ndan daha da önceliklidir. Emekli olur yazısı almış bir personelden ayrıca kıdem yazısı talep edilemez. Sosyal Güvenlik Kurumu 'Emekli Olur' yazısı vermiş olduğu bir kişiye ayrıca Kıdeme Esas Yazı düzenlemez.

    Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

    http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

    Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

    4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

    ERKEKLER

    İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü
    09.09.1976 ve öncesi 25 Yok

    5000

    09.09.1976 - 23.05.1979

    		 25 44 5000

    24.05.1979 - 23.11.1980

    		 25 45 5000

    24.11.1980 - 23.05.1982

    		 25 46 5075

    24.05.1982 - 23.11.1983

    		 25 47 5150

    24.11.1983 - 23.05.1985

    		 25 48 5225

    24.05.1985-23.11.1986

    		 25 49 5300

    24.11.1986 - 23.05.1988

    		 25 50 5375

    24.05.1988 - 23.11.1989

    		 25 51 5450

    24.11.1989 - 23.05.1991

    		 25 52 5525

    24.05.1991 - 23.11.1992

    		 25 53 5600

    24.11.1992 - 23.05.1994

    		 25 54 5675

    24.05.1994 - 23.11.1995

    		 25 55 5750

    24.11.1995 - 23.05.1997

    		 25 56 5825

    24.05.1997 - 23.11.1998

    		 25 57 5900

    24.11.1998 - 09.09.1999

    		 25 58 5975

    09.09.1999 - 20.04.2008

    		 25 60 7000

    01.05.2008 - 31.12.2035

    		 25 61 7200

    KADINLAR

    İşe Başlama Tarihi

    		 Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü

    01.04.1981 ve öncesi

    		 20 Yok 5000

    01.04.1981-08.09.1981

    		 20 38 5000

    09.09.1981-23.05.1984

    		 20 40 5000

    24.05.1984-23.05.1985

    		 20 41 5000

    24.05.1985-23.05.1986

    		 20 42 5075

    24.05.1986-23.05.1987

    		 20 43 5150

    24.05.1987-23.05.1988

    		 20 44 5225

    24.05.1988-23.05.1989

    		 20 45 5300

    24.05.1989-23.05.1990

    		 20 46 5375

    24.05.1990-23.05.1991

    		 20 47 5450

    24.05.1991-23.05.1992

    		 20 48 5525

    24.05.1992-23.05.1993

    		 20 49 5600

    24.05.1993-23.05.1994

    		 20 50 5675

    24.05.1994-23.05.1995

    		 20 51 5750

    24.05.1995-23.05.1996

    		 20 52 5825

    24.05.1996-23.05.1997

    		 20 53 5900

    24.05.1997-23.05.1998

    		 20 54 5975

    24.05.1998-23.05.1999

    		 20 55 5975

    24.05.1999-08.09.1999

    		 20 56 5975

    09.09.1999-30.04.2008

    		 20 58 7000

    01.05.2008-31.12.2035

    		 20 58 7200

    KAYNAK: Gazetevatan
    Haberler Ekonomi SGK girişi 1999 sonrası olanlar... SGK-SSK ve Bağkur'lu dikkat! 4500 gün ile hemen emekli olabilirsiniz!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri