32 günlük Haziran ayı vadeli mevduat hesabı faiz oranları çakıldı!

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor. Vadeli mevduat faiz oranları ise bankadan bankaya değişir. Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
32 GÜNLÜK BANKA BANKA GÜNCEL EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI LİSTESİ!
* Halkbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 8,00
* İş Bankası 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 7,95
* Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 8,00
* Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 8,40
* Akbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 7,00
* QNB Finansbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 5,90
* Denizbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 7,50
* TEB 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 8,50
* ING 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 8,50
* Alternatif Bank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 9,50
* Garanti BBVA 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 7,00
* HSBC 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 8,00
* ICBC 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 7,20
* Anadolubank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 8,10
* Odeabank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 8,50
* Enpara 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 7,75
* Burgan Bank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 10,00
* Yapı ve Kredi Bankası 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 8,10
* Fibabanka 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 10,00
* Şekerbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 7,75
NOT: Mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir