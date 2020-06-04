32 günlük Haziran ayı vadeli mevduat hesabı faiz oranları çakıldı!

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor. Vadeli mevduat faiz oranları ise bankadan bankaya değişir. Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de