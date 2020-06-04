Prim günü yetmeyen yaştan emekli olabilir! Bu hastalıkları olanlar erken emekli olabiliyor! O hastalıkların listesi...

Erken emekli olmak her zaman çalışanların en büyük hayai olmaktadır. Takvim.com.tr'ye bu konular ile ilgili sayısız soru gelmektedir. Sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Erken emeklilik için uyulması gereken şartları sayfamızda verdik. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim gün sayısı şartının birlikte sağlanması gerekiyor. Ayrıca erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emekli olmayı sağlayan hastalıkları tam liste olarak verdik. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de