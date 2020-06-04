Ziraat Bankası yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Yeni bir araç alacakların ya da ikinci el bir araç alacak olanların, ellerinde nakit bir para olmaması durumunda, başvurdukları ilk yol; taşıt kredisi başvurusunda bulunmaktır. Taşıt kredisi şartları arasında, alınacak kredinin maksimum vadesi de bellidir. Buna göre; taşıt kredisinde maksimum vade 60 ay ile sınırlıdır. Peki Ziraat Bankası taşıt kredisi başvuru evrakları ve belgeleri nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de