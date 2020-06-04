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    • Ekonomi
    • 04.06.2020 15:58
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    • 04.06.2020 16:01
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    Yatırım yapan 9 bin 11 yabancıya Türk vatandaşlığı

    Son dakika haberine göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bugüne kadar Türkiye'ye 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları yatırım yapan toplam 9 bin 11 kişiye vatandaşlık verildiğini açıkladı.

    Türkiye'ye para yağdı! 3 milyar 261 milyon dolar...

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 26 Temmuz 2016'da Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapan yabancıların Türk vatandaşlığı kazanmalarına olanak sağlandığı belirtilerek, şöyle denildi:



    "Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesindeki tutarlarda yapılan iyileştirici yeni düzenlemelerle birlikte, uygulamanın başladığı tarihten günümüze kadar ülkemize en az 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları yatırım yapan 9 bin 11 yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığını kazanmıştır."
    Haberler Ekonomi Yatırım yapan 9 bin 11 yabancıya Türk vatandaşlığı
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