Uygulamaya dahil olacak firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacaktır. Tatil Destek Finansman Paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak. Diğer taraftan; bireysel ihtiyaç Finansman Paketi ile son iki ayda rekor seviyede bireysel finansman kullandırımı yapılmış olup, söz konusu finansman başvuruları sona erdi.

Öte yandan dün ise kamu bankalarından da ekonomiyi hareketlendirecek bir hamle gelmişti. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 4 yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla hazırlanan paketi dün 3 banka ortak duyurdu. 'Tarihi imkanlar sunan pakette konut, taşıt, sosyal hayata destek ve tatil kredileri bulunuyor.