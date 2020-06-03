



Koronavirüs salgınında sağlık alanında dünyanın gıpta ile izlediği bir mücadeleye imza atarken, çok sayıda ülkeye de yardım edip normalleşme sürecine giren Türkiye, bu süreçte ekonomide de tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen, sağladığı kaynaklarla güven tazeledi. Türk banka ve şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomik sistemi ve finansal piyasaları en olumsuz şekilde etkilediği dönemde 6 milyar 909 milyon dolarlık uluslararası finansman temin ederek önemli bir başarıya imza attı. Sağlanan bu finansmanla, borç geri dönüşlerinin en yoğun olduğu nisan ve mayıs ayları rahatlıkla atlatıldı.