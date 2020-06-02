En önemli yatırım araçları olan altın ve dolarda meydana gelen değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda dolar ve altın fiyatları düşüş içerisine girmiş durumda. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 377,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 612,00 lira, Cumhuriyet altını 2.507,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 377,50 liradan işlem gördü. Bugün dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dolar ve euro döviz kurlarındaki güncel durumu merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de