Dört dörtlük fırsat: Emekliye, çalışana tatil kolaylığı

TÜRKİYE, Covid-19 ile başarılı mücadelesinin ardından normalleşme dönemine güçlü adımlarla girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları tarafından, normalleşme döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla 4 ayrı finansman paketinin devreye alındığını duyurdu, "Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Salgınla mücadele döneminde 7 milyon vatandaşa 40 milyar liraya yakın rekor finansman desteği sağlayan Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, ev, otomobil, beyaz eşya alacak, çeyiz dizecek, tatile gidecek emekliden çalışana bütün vatandaşlara düşük faizli, uzun vadeli, geri ödemesiz dönemli krediler kullandıracak. Aylık kredi faizleri konutta yüzde 0.64, taşıtta yüzde 0.49, tüketicide yüzde 0.55, tatilde yüzde 0.67 oldu.
12 AY ÖDEMESİZ EV ALMA ZAMANI
Sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 750 bin, diğer şehirler için 500 bin liraya kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Sıfır, birinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman sağlanacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Başvurular bugünden itibaren şubelere yapılabilecek.
YERLİ OTOMOBİLE 0.49 FAİZ
YERLİ üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç alacak müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı verilecek.
İkinci el taşıt kredilerinde ise faiz oranı yüzde 0.82 olacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli ikinci el taşıt kredilerinde azami limit 150 bin lira olacak. 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek. Taşıt kredisi için başvurular 5 Haziran'da başlayacak. Binek otomobilde birinci el alımında 50 bin liralık krediye 67 bin 647 lira ödenecek.
ÇEYİZ HEMEN, ÖDEME SONRA
2 SEÇENEKLI 'Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi' uygulanacak. Firma katkı paylı tüketici kredisinde; yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörleri desteklenecek. Firmalarla anlaşmalar yapılacak ve 3 bin-30 bin lira arası kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0.55 faiz oranı ile finansman imkanı verilecek.
Faturalı tüketici kredisi ile de yerli üretim mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boyaseramik- kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçları uygun şartlarda sağlanacak. Faiz oranı ise yüzde 0.82 olacak. Başvurular 5 Haziran'da şubelerde başlayacak.
EMEKLİYE, ÇALIŞANA TATİL KOLAYLIĞI
6 AY ÖDEMESİZ: Anlaşmalı seyahat acentelerinden tatil paketi almak için başvuran bankanın maaş müşterilerine (emekli/çalışan), 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.
Bu kredinin birinci ve ikinci taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Kredinin faizi aylık yüzde 0.67 oranına denk geliyor.
TATİL DESTEK KREDİ KARTI: Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz alabilmeleri sağlanacak. Başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta açıklanacak.
SEKTÖRLERİ HAREKETLENDİRECEK
MOSDER Başkanı Mustafa Balcı: Mobilyacılar hızla eski günlerine dönecek. Yıl sonuna kadar 60 milyar liralık satış hacmi hedefliyoruz.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Tatil kredisi canlılık yaratacak.
OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: Otomotiv sektörünü motive eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum.
Nef Başkanı Erden Timur: Yıl sonunda yine 1 milyonun üzerinde konut satışı ile Avrupa lideri olabiliriz.
DAP Yapı Başkanı Ziya Yılmaz: Aylık konut satışlarının tekrar 100 bin adedin üstüne çıkması mümkün olabilecek.
ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz: Çeyiz alışverişleri artacak.
HAZAL ATEŞ