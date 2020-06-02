Dört dörtlük fırsat: Emekliye, çalışana tatil kolaylığı





TÜRKİYE, Covid-19 ile başarılı mücadelesinin ardından normalleşme dönemine güçlü adımlarla girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları tarafından, normalleşme döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla 4 ayrı finansman paketinin devreye alındığını duyurdu, "Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Salgınla mücadele döneminde 7 milyon vatandaşa 40 milyar liraya yakın rekor finansman desteği sağlayan Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, ev, otomobil, beyaz eşya alacak, çeyiz dizecek, tatile gidecek emekliden çalışana bütün vatandaşlara düşük faizli, uzun vadeli, geri ödemesiz dönemli krediler kullandıracak. Aylık kredi faizleri konutta yüzde 0.64, taşıtta yüzde 0.49, tüketicide yüzde 0.55, tatilde yüzde 0.67 oldu.