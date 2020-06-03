0.64 ve 0.74 faizle konut kredisi hesaplaması ve maliyet tablosu ve başvuru evrakları! 12 ay geri ödemesiz 180 ay vade!

Kredi çekmek isteyen vatandaşlara müjdeli haberi Haziran ayının ilk gününde duyuruldu. Konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek ve tatil destek kredi başvuru tarihleri merakla beklenirken vatandaşlar aynı zamanda faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilecek kredilerin vadeleri 180 ay olarak belirlendi. Kredi kullanımında %10 peşinat oranı uygulanacak. Ayrıca daha önce konut kredisi çekerken evin değerinin %80'i kadar kredi çekilebiliyordu. Bu kampanyayla beraber bu oran %90'a çıkacak. Yani ekspertiz raporu tarafından belirlenen evin değerinin %90'ı kadar konut kredisi çekilebilecek. Bu makalemizde 0.64 faizli 12 ay ödemesiz konut kredisinin ayrıntıları ile hesaplama tablolarını bulabileceksiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Konut kredisi
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
12 ay geri ödeme yapılmayacak
Yapılan açıklamaya göre, çekilen konut kredileri için yapılacak geri ödemeler 12 aydan sonra başlayacak. Ödeme yapılmayan dönemlerin kredi tutarları, seçilen vadeye göre kalan aylara eşit olarak paylaştırılıp ödenecek. Örneğin 48 ay vadeli bir şekilde bir konut kredisi çekilmiş ise, 12 ay geri ödemesiz dönemden sonra çekilen kredi tutarı kalan 36 ayda eşit miktarda ödenebilecek.
0.64 Faizli Konut Kredisi Hesaplama
Aşağıdaki tablolarda farklı tutarda krediler için farklı vade seçenekleriyle beraber 0.64 faizli konut kredisi hesaplamalarını görebilirsiniz. Size uygun olmayan tutar ve vadelerini hesaplamak için sitemizin sağ tarafında bulunan "kredi hesaplama" bölümünden konut kredisi sekmesini kullanabilirsiniz. Eğer mobilden sitemize girmişseniz kredi hesaplama bölümü en alttadır.
100.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
300.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
200.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
500.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
400.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
0.64 Faizli Konut Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?
Kredi başvurusu yapacak bireyin minimum 18 yaşında olması gerekmektedir.
Kredi skorunun minimum orta derecede olması ve aktif olarak bankalarla alakalı adli bir dosyanın olmaması gerekmektedir.
Kredi tutarının %10'u kadar peşinat ödenmesi gerekmektedir.
Kredi çekilecek konutun sıfır olması gerekmektedir.
Nasıl başvuru yapılır ?
0.64 faizli konut kredisi veren kamu bankalarından herhangi birisinin (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) internet sitelerinden veya mobil şubelerinden ön başvuru yapabilirsiniz. Yapılacak değerlendirmeye göre gerekli olan belgeleri teslim etmek için banka şubelerine çağrılacaksınız.
Ön başvuru yapmadan aşağıda liste şeklinde verdiğimiz belgeleri hazırlayarak en yakın banka şubelerine gidip kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.
Üzerinde TC Kimlik numarasının bulunduğu Belge ( Kimlik veya ehliyet)
Kredi çekecek kişinin aylık gelirini kanıtlayan belgeler ( E-devlet Sgk çıktısı, Kira gelirleri veya farklı yatırımlardan elde edilen gelirlerin kanıtları vs.)
Konut tapusu
Evli olma durumuna göre eş rızasını gösteren belge
Kredi aşamasında dolduracağınız diğer belgeler banka tarafından temin edilmektedir. Spk tarafından uzman olarak kabul edilen gayrimenkul ekspertizinin değerlendirmesi sonucu, almak istediğiniz konutun değerinin %90'ı kadar kredi çekebilirsiniz. Ekspertiz banka tarafından yetkilendirilmektedir. Ekspertiz değerlendirme ücreti ekstra olarak kredi tutarına yansıtılabilir.
Kamu Bankalarından uyarı!
Kamu bankaları, finansman imkanını ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağını duyurdu.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamada, küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ile üreticilere/firmalara destek olmak için kamu bankaları tarafından yeni ürün kredi paketleri oluşturulduğu ve 1 Haziran itibarıyla kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.
Açıklanan Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi kredi paketleriyle yerli üretim yapan firmalara destek olunması ve firmalarla yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerin ilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacak olup sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır. 27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması ve bankalarımızla çalışmaları mümkün olabilecektir." ifadelerine yer verildi.