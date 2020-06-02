Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıkladı. Dün açıklanan yeni kredi destek paketi sonrasında vatandaşlar detayları araştırmaya devam ediyor. Bu anlamda en dikkat çeken kısım otomobil kredisi oldu. Yerli üretim olmak şartıyla vatandaşlar aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanacak. İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Peki yerli üretim yapan otomobil markaları hangileri? Renault, Toyota, Hyundaı, Fiat, Honda taşıt kredisi faiz oranları açıklandı mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.