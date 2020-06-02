Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıkladı. Dün açıklanan yeni kredi destek paketi sonrasında vatandaşlar detayları araştırmaya devam ediyor. Bu anlamda en dikkat çeken kısım otomobil kredisi oldu. Yerli üretim olmak şartıyla vatandaşlar aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanacak. İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Peki yerli üretim yapan otomobil markaları hangileri? Renault, Toyota, Hyundaı, Fiat, Honda taşıt kredisi faiz oranları açıklandı mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
İşte yerli üretim yapan binek otomobil markaları...
FIAT Egea
Honda
Honda Civic
Hyundai
Hyundai i10
Hyundai i20
Renault
Renault Megane
Renault Clio
Ford
Ford Transit
Toyota
Corolla, Verso, CH-R, Corolla Hybrid
Yerli üretim yapan ticari araç markaları...
Fiat
FIAT Doblo
FIAT Fiorino
FIAT Pratico
Ford
Ford Transit, Courier, Custom, Trucks
Isuzu
ISUZU D-Max
Mercedes
Mercedes-Benz Actros
Karsan
Temsa
Otokar
BMC
İŞTE ÇEKİLECEK KREDİLERE ÖDENECEK TUTARLAR (BİNEK ARAÇLAR)
50 bin lira kredi
18 ay ödeme
Taksit tutarı: 2935 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 8.01
50 bin lira kredi
36 ay ödeme
Taksit tutarı: 1545 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.66
75 bin lira kredi
18 ay ödeme
Taksit tutarı: 4403 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 8.01
75 bin lira kredi
24 ay ödeme
Taksit tutarı: 3359 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.84
75 bin lira kredi
36 ay ödeme
Taksit tutarı: 2317 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.66
120 bin lira kredi
18 ay ödeme
Taksit tutarı: 7045 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
120 bin lira kredi
24 ay ödeme
Taksit tutarı: 5375 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.84
120 bin lira kredi
36 ay ödeme
Taksit tutarı: 3708 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.66
İŞTE ÇEKİLECEK KREDİLERE ÖDENECEK TUTARLAR (TİCARİ ARAÇLAR)
72 bin lira kredi
30 ay ödeme
Taksit tutarı: 2624 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.74
72 bin lira kredi
48 ay ödeme
Taksit tutarı: 1726 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.57
72 bin lira kredi
48 ay ödeme
Taksit tutarı: 1726 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.57
Taşıt Kredisi Alabilmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
Taşıt kredisi alabilmeniz için öncelikle 18 yaşından büyük olmasın gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir geliriniz ve SGK kaydınız olması gerekir. Taşıt kredilerinde sigorta girişinizin o iş yerinde 3 aydır devam ediyor olması gerekiyor. Ve en önemli nokta da kredi notunuzun taşıt kredisi alabilmek için yeterli olması.
Reşit olmak
Geliri belgeleyebilmek
En az 3 aylık SGK kaydının olması
Kredi notunun risksiz grupta yer alması
Taşıt Kredisi Borcu Ödenmezse Ne Olur?
Kredi borcunuzu 90 gün ödemediğinizde hakkınızda yasal takip başlatılır. Banka krediyi verirken aracınıza ipotek koyduğu için aracınızı haciz etme hakkına sahip olacaktır. Otomobil kredisi borcunuzu ödemediğinizde aracın haciz işlemi gerçekleşir.