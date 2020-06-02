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    • Ekonomi
    • 03.06.2020 09:40
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    • 03.06.2020 09:40
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    , , , , taşıt kredisi oranları! ? İşte

    Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler, firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek. Taşıt kredisi alabilmeniz için öncelikle 18 yaşından büyük olmasın gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir geliriniz ve kaydınız olması gerekir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    Yerli üretim yapan otomobiller hangileri? Renault, Toyota, Hyundaı...

    Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıkladı. Dün açıklanan yeni kredi destek paketi sonrasında vatandaşlar detayları araştırmaya devam ediyor. Bu anlamda en dikkat çeken kısım otomobil kredisi oldu. Yerli üretim olmak şartıyla vatandaşlar aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanacak. İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Peki yerli üretim yapan otomobil markaları hangileri? Renault, Toyota, Hyundaı, Fiat, Honda taşıt kredisi faiz oranları açıklandı mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    İşte yerli üretim yapan binek otomobil markaları...

    FIAT Egea

    Honda

    Honda Civic

    Hyundai

    Hyundai i10

    Hyundai i20

    Renault

    Renault Megane

    Renault Clio

    Ford

    Ford Transit

    Toyota

    Corolla, Verso, CH-R, Corolla Hybrid

    Yerli üretim yapan ticari araç markaları...

    Fiat

    FIAT Doblo

    FIAT Fiorino

    FIAT Pratico

    Ford

    Ford Transit, Courier, Custom, Trucks

    Isuzu

    ISUZU D-Max

    Mercedes

    Mercedes-Benz Actros

    Karsan

    Temsa

    Otokar

    BMC

    İŞTE ÇEKİLECEK KREDİLERE ÖDENECEK TUTARLAR (BİNEK ARAÇLAR)

    50 bin lira kredi

    18 ay ödeme

    Taksit tutarı: 2935 lira

    Faiz oranı yüzde 0.49

    Yıllık maliyet yüzde 8.01

    50 bin lira kredi

    36 ay ödeme

    Taksit tutarı: 1545 lira

    Faiz oranı yüzde 0.49

    Yıllık maliyet yüzde 7.66

    75 bin lira kredi

    18 ay ödeme

    Taksit tutarı: 4403 lira

    Faiz oranı yüzde 0.49

    Yıllık maliyet yüzde 8.01

    75 bin lira kredi

    24 ay ödeme

    Taksit tutarı: 3359 lira

    Faiz oranı yüzde 0.49

    Yıllık maliyet yüzde 7.84

    75 bin lira kredi

    36 ay ödeme

    Taksit tutarı: 2317 lira

    Faiz oranı yüzde 0.49

    Yıllık maliyet yüzde 7.66

    120 bin lira kredi

    18 ay ödeme

    Taksit tutarı: 7045 lira

    Faiz oranı yüzde 0.49

    120 bin lira kredi

    24 ay ödeme

    Taksit tutarı: 5375 lira

    Faiz oranı yüzde 0.49

    Yıllık maliyet yüzde 7.84

    120 bin lira kredi

    36 ay ödeme

    Taksit tutarı: 3708 lira

    Faiz oranı yüzde 0.49

    Yıllık maliyet yüzde 7.66

    İŞTE ÇEKİLECEK KREDİLERE ÖDENECEK TUTARLAR (TİCARİ ARAÇLAR)

    72 bin lira kredi

    30 ay ödeme

    Taksit tutarı: 2624 lira

    Faiz oranı yüzde 0.49

    Yıllık maliyet yüzde 7.74

    72 bin lira kredi

    48 ay ödeme

    Taksit tutarı: 1726 lira

    Faiz oranı yüzde 0.49

    Yıllık maliyet yüzde 7.57

    72 bin lira kredi

    48 ay ödeme

    Taksit tutarı: 1726 lira

    Faiz oranı yüzde 0.49

    Yıllık maliyet yüzde 7.57

    Taşıt Kredisi Alabilmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

    Taşıt kredisi alabilmeniz için öncelikle 18 yaşından büyük olmasın gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir geliriniz ve SGK kaydınız olması gerekir. Taşıt kredilerinde sigorta girişinizin o iş yerinde 3 aydır devam ediyor olması gerekiyor. Ve en önemli nokta da kredi notunuzun taşıt kredisi alabilmek için yeterli olması.

    Reşit olmak

    Geliri belgeleyebilmek

    En az 3 aylık SGK kaydının olması

    Kredi notunun risksiz grupta yer alması

    Taşıt Kredisi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

    Kredi borcunuzu 90 gün ödemediğinizde hakkınızda yasal takip başlatılır. Banka krediyi verirken aracınıza ipotek koyduğu için aracınızı haciz etme hakkına sahip olacaktır. Otomobil kredisi borcunuzu ödemediğinizde aracın haciz işlemi gerçekleşir.
    Haberler Ekonomi Renault, Toyota, Hyundai, Fiat, Honda taşıt kredisi faiz oranları! Yerli üretim yapan otomobil markaları hangileri? İşte ödeme tutarları...
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