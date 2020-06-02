Halkbank tarafından verilen temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuçları başvuran milyonlarca vatandaş tarafından aratılıyor. Bu anlamda
temel ihtiyaç kredisi başvuruların sonuçları SMS ya da internet üzerinden öğrenilebiliyor. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Halkbank 5 bin-10 bin TL 6 ay ödemesiz 0.49 faizli kredi yani temel ihtiyaç desteği kredi sonuçlarının detaylarını sayfamızda bulabilirsiniz. Halkbank tarafından SMS geliyor ve şubeye gitmenize gerek kalmıyor. Detaylar takvim.com.tr'de yer alıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
HALKBANK TEMEL DESTEK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA
Temel ihtiyaç destek kredisine başvuran vatandaşların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Krediye başvuru yapan kimselere bilgilendirme mesajları gelmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla bilgi gitmeye başladı. Halkbank başvurularını sorgulamak için Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler-Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama-Başvurularım-Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarıyla kontrol sağlanabilir.
HALKBANK
Halkbank tarafından yapılan açıklamada, Temel İhtiyaç Desteği başvurusu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Başvurularınızı; Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak ya da web sayfamız üzerinden yapabilirsiniz."
https://www.halkbank.com.tr/21546-bireysel_ihtiyac_destegi_kredisi
Linki kopyalayın ve yeni sekmede açın.
KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.
YÜZDE 85'İNE HAZİNE GARANTİSİ
Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek. Vatandaşa kullandırılan bu kredilerin dönmemesi durumunda yüzde 85'ini Fon ödeyecek. Bankalar talepleri topladıktan sonra uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
HALKBANK 25 BİN TL ESNAF KREDİSİ DE VERİYOR
Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verecek. Halkbank, "İşletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek." açıklamasında bulundu. İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL'ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecektir.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa özel iki yeni ürün Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar yararlanabilecektir.
Esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek-konaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlara yüzde 4,5 faiz oranı ile 25 bin TL limitli İşletme kredisi kullandırılması amaçlanmaktadır.
Halkbank esnaf kredisi başvurusu için ilk adım internet sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurmak. Başvuru formunun ardından Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecek.
HALKBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle çeşitli önlemler alındı. Birçok işletme çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankalar da çalışma saatlerinde değişiklik yapmak durumunda kaldı. Çalışma saatlerini güncelleyen bankalar arasında Halkbank da yer alıyor. Salgın süresince Halkbank açılış saati 09.00 olarak belirlendi.
2020 HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB)' nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak değiştirildi. Vatandaşlar bu saatler aralığında bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirler.
Halkbank aktif büyüklüğünü 457 milyar TL'ye taşıdı. Bankanın TL nakdi kredilerindeki artış yüzde 28,6 oldu. Türk Lirası'nı destekleyen ürünlere ağırlık vererek 2019 yılında bilanço kalitesini koruyan Halkbank, toplam kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 16,7 artışla 399 milyar TL'ye yükseltti. TL cinsinden nakdi kredilerdeki artış miktarı yüzde 28,6 olarak gerçekleşen Banka'nın aktif büyüklüğü ise; aynı dönemde yüzde 20,8 artışla 457 milyar TL oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Finansal kaynaklarımızı yurtiçindeki piyasa ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretmek için etkin şekilde kullandığımız bir yılı daha geride bıraktık. 2020 yılında yeni bir başarı hikâyesinin parçası olmak istiyoruz" dedi.