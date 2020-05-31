A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğu normalleşme sürecine girdiğimi şu günlerde vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda tamvim.com.tr'de A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğunu detaylı olarak verdik. 4 Haziran 2020 tarihinden itibaren itibaren A101 market raflarında yerini alacak olan indirimli ürünler arasında; Toshiba 65UL2063DT Smart LED Televizyon, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, SEG A+ No-Frost Buzdolabı, Regal Büro Tipi Buzdolabı, 2 Kapaklı Çekmeceli Dolap, Schafer Tost Keyfi Tost Makinesi, Arzum Okka Minio Türk Kahve Makinesi, Piranha Full HD Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti, Piranha Titan C Type Oto Multimedya Sistemi, Piranha Dijital Lastik Basınç Ölçer, Piranha Araç İçi Soğutucu Fan, Piranha Aux Ses Aktarım Kablosu, Paşabahçe Dondurmalık 2'li, Luminarc Arcopal Pizza Tabağı, Banyo Klozet Takımı 2 Parça ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.