BİM'e girerken neden iki kapıdan geçilir? BİM'e girişte iki kapıdan girilmesinin sebebi ne? 2 kapı olmasının ne gibi avantajı var? Merak edilen bu sorulara mantıklı yanıtlar aradık.

BİM'E GİRİŞTE NEDEN 2 KAPIDAN GEÇİLİR?

BİM'den alışveriş yapan herkes fark etmiştir. Her market girişinde tek kapı bulunurken BİM'e girerken ardı ardına iki kapıdan geçerek marketin içine ulaşabiliyoruz. BİM'e ürün getiren tedarikçilerde bu iki kapıdan dışta olanının anahtarı bulunuyor. BİM gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde kapalı olduğu anlarda malı indiren kamyoncular kapıyı açarak getirdikleri ürünleri buraya bırakıp gidiyorlar.

BİM çalışanları marketi açtıklarında bu ürünleri iki kapı arasındaki bu korunaklı bölgeden alıyor ve market raflarına ya da depoya yerleştiriyor. Diğer bir iddia ise iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde. Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş.

Ama BİM projeyi değiştirmek istemeyince iki kapılı giriş planını devam ettirmiş. Böylece dışarıdan gelen soğuk ya da sıcak havanın marketin içindeki sıcaklığı etkilenmemesi sağlanmış. Son iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesi. Marketten herhangi şey çalan hırsızın iki kapıdan hızlıca kaçması daha zor olacağı için iki kapı sistemi marketin yararına olan bir durum. Zira çıkışta kasa var, ancak girişte hırsızın kaçmasını engelleyecek bir güvenlik yok.

BİM'in kuruluşu ve Cüneyd Zapsu ile ortaklığı :

Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu 1994 yıllarında BİM'i kurarken Mustafa Latif Topbaş da kurucu ortaklardan biriydi. Zapsu ailesi 2003 yılında BİM hisselerini satıp ortaklıktan çıktı. BİM'de ilk başta İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev yapan Topbaş, 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. BİM 2005'te 496 milyon dolarlık piyasa değeri ile halka açıldı. Topbaş'ın Ülker ile ortaklığı : Mustafa Latif Topbaş kızını Ülker ailesine gelin verdikten sonra iş ortaklığına da adım attı. 1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda'yı kurdu.