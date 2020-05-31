BİM marketler zinciri haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 2 ve 5 Haziran tarihlerinden itibaren BİM marketlerinde yer alacak ürünlerin arasında; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Philips Süpürge, Otomatik Sıvı Sabunluk, Silikon Elyaf Yastık, Erkek Polo Yaka Baskılı Tişört, Çift Kişilik Pike, Comfort Family Kadın Pijama Takımı, 3 Boyutlu Saksı Çeşitleri, Eğitici Puzzle 30 Parça, Pilsan Kaydırak, Oyun Hamuru Seti ve daha bir sürü indirimli ürün sayfamzıda. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.