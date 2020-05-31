BİM 2 Haziran aktüel kataloğu fırsat dolu ürünlerle gelecek hafta satışa sunulacak. Bu kapsamda aktüel kataloğda yer alan ürünleri incelemek isteyenler özellikle hafta sonu arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. BİM'de gelecek hafta satışa sunulacak ürünler arasında yiyecek ürünleri ön plana çıkıyor. İşte BİM 2-5Haziran aktüel kataloğunda yer alan ürünler... BİM marketler zinciri haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 2 ve 5 Haziran tarihlerinden itibaren BİM marketlerinde yer alacak ürünlerin arasında; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Philips Süpürge, Otomatik Sıvı Sabunluk, Silikon Elyaf Yastık, Erkek Polo Yaka Baskılı Tişört, Çift Kişilik Pike, Comfort Family Kadın Pijama Takımı, 3 Boyutlu Saksı Çeşitleri, Eğitici Puzzle 30 Parça, Pilsan Kaydırak, Oyun Hamuru Seti ve daha bir sürü indirimli ürün sayfamzıda. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
BİM 2 HAZİRAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 33,90 TL
Efsane Tam Buğday Unu 2 Kg 7,45 TL
Kappadokia Siyah Nohut / Siyah Pirinç / Siyez Bulguru / Beluga Mercimek 500 gr 8,95 TL
Kappadokia Siyez / Kıvılca / Mor Buğday / Dinkel Unu 1 Kg 10,90 TL
Entabi Etsiz Çiğ Köfte 1 kg 7,95 TL
Çotonak Ceviz Yağı 1 Litre 15,90 TL
Sek Tereyağı 1 Kg 43,90 TL
Tarihi Odun Pazarı Filtresiz Elma / Alıç / İncir Sirkesi 500 ml 2,95 TL
Kenton Waffle Yap 400 gr 4,95 TL
Kenton Pancake Yap 450 gr 4,95 TL
Gurme 212 Kiraz Biber Turşusu 310 gr 4,95 TL
BİM 5 HAZİRAN 2020 AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ
Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon 1.299 TL
Philips FC9330 Süpürge 649 TL
Otomatik Sıvı Sabunluk 59,90 TL
ABS Çocuk Valiz 99,90 TL
Silikon Elyaf Yastık 12,90 TL
Yastık Alezi 2'li 18,90 TL
Tek Kişilik Pike 29,90 TL
Çift Kişilik Pike 34,90 TL
Erkek Polo Yaka Baskılı Tişört 23,50 TL
Comfort Family Kadın Pijama Takımı 29,90 TL
Dekoratif Masa Örtüsü 10,95 TL
Makara Seti 10'lu 7,95 TL
Otantik Kilim Minder 7,95 TL
Kadın Streç Kadın Ayakkabı 32,50 TL
Erkek Streç Spor Ayakkabı 32,50 TL
Esem Kadın Sandalet 27,90 TL
Gezer Kadın / Erkek / Çocuk Plaj Terliği 9,95 TL
3 Boyutlu Saksı 0,70 Litre 3,50 TL
3 Boyutlu Saksı 1,40 Litre 4,50 TL
3 Boyutlu Saksı 5,3 Litre 9,90 TL
3 Boyutlu Saksı 7,3 Litre 14,50 TL
3 Boyutlu Saksı 4,11 Litre 9,90 TL
Pilsan Kaydırak 99 TL
Pilsan Mini Blok Oyuncaklar 19,90 TL
Oyuncak Araba 6,95 TL
Dede Boncuk Takı Seti 19,90 TL
Eğitici Puzzle 30 Parça 9,95 TL
Animasyon Balon Seti 6,95 TL
Oyun Hamuru Seti 19,90 TL
İpek Serisi Hikaye Kitapları 3,95 TL
Emsan 8 Parça Çelik Tencere Seti 299 TL
Emsan Granit Tava 26 cm 75 TL
Emsan 3 Parça Granit Set 119 TL
Emsan 7 Parça Granit Set 249 TL
Emsan 5 Parça Çelik Tencere Seti 139 TL
Emsan Karnıyarık Tenceresi 26 cm 119 TL
Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 149 TL
Kütahya Porselen 48 Parça 12 Kişilik Dekorlu Yemek Takımı 249 TL
Bisküvi Pasta Makinesi 26,90 TL
Colorina 6+1 Pasta Servis Seti 39,90 TL
Rakle Tekli Dekorlu Meşrubat Bardağı 4,50 TL
Paşabahçe Sunum Şişesi 250 ml 1,95 TL
LAV Tekli Dondurmalık 2,75 TL
Erzak Kabı 4000 ml 7,95 TL
Naturalove Lüks Seramik Tabak 3'lü 39,90 TL
Kapaklı Mega Kase 9,95 TL
Paşabahçe Şeffaf Kapaklı Sürahi 13,95 TL
Paşabahçe Plastik Kapaklı Borcam Tencere 14,95 TL
Ekmeklik 24,50 TL
BİM 2 HAZİRAN SALI AKTÜEL KATALOĞU