BİM 2 Haziran aktüel kataloğu fırsat dolu ürünlerle gelecek hafta satışa sunulacak. Bu kapsamda aktüel kataloğda yer alan ürünleri incelemek isteyenler özellikle hafta sonu arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. BİM'de gelecek hafta satışa sunulacak ürünler arasında yiyecek ürünleri ön plana çıkıyor. İşte BİM 2-5Haziran aktüel kataloğunda yer alan ürünler... BİM marketler zinciri haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 2 ve 5 Haziran tarihlerinden itibaren BİM marketlerinde yer alacak ürünlerin arasında; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Philips Süpürge, Otomatik Sıvı Sabunluk, Silikon Elyaf Yastık, Erkek Polo Yaka Baskılı Tişört, Çift Kişilik Pike, Comfort Family Kadın Pijama Takımı, 3 Boyutlu Saksı Çeşitleri, Eğitici Puzzle 30 Parça, Pilsan Kaydırak, Oyun Hamuru Seti ve daha bir sürü indirimli ürün sayfamzıda. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.